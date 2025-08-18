『舞台「呪術廻戦」-懐玉・玉折-』U-NEXT独占でライブ配信 マルチアングル、終演後キャスト生コメントも
『舞台「呪術廻戦」-懐玉・玉折-』がU-NEXT独占でライブ配信される。対象は、9月7日午後0時30分公演、午後5時大千秋楽公演の計2公演。
【写真】顔そっくり！高専時代の七海たち…舞台『呪術廻戦』ビジュアル
人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々氏による大ヒットコミック『呪術廻戦』。『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月に物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスのシリーズ累計発行部数は驚異の1億部(デジタル版含む)を突破した。
テレビアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年5月30日より『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』の劇場公開や、テレビアニメの続編となる「死滅回游」の制作も決定しており、今後の展開にますますの盛り上がりをみせている。
舞台化第4弾となる今回は、原作でも高い人気を誇る「懐玉・玉折」編を上演。後の最強の呪術師・五条、最悪の呪詛師・夏油、道を違えた2人の過去が明かされる。
ライブ配信は、それぞれマルチアングルも。また、終演後にはキャスト生コメントを配信予定。午後0時30分公演は、天内理子役の小野晴子、黒井美里／冥冥役の立道梨緒奈、孔時雨役のチャンヘ、伏黒甚爾役の久保田悠来のコメント、午後5時公演大千秋楽は、五条悟役の三浦涼介、夏油傑役の藤田玲、家入硝子役の石井美絵子、灰原雄役の前川優希、七海建人役の立花裕大のコメントが配信される。
