長谷川潤、再婚夫と見つめ合う“ラブラブ”ショット＆“顔出し”家族写真に「全てが絵になってる」「かっこよすぎやて」
モデルの長谷川潤（39）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。韓国旅行での“顔出し”家族ショットを公開した。
【写真】「かっこよすぎやて」肩を組み見つめ合う“ラブラブ”な長谷川潤＆再婚夫 ※8枚目
長谷川は「A fun and sweaty day in Seoul」とコメントし、韓国旅行中の様子を8枚の写真と動画で紹介。エレベーターのドアに写った家族4ショットや長女と長男が継父と楽しくプールで遊ぶ様子、夫と肩を組み見つめ合う夫婦ショットを披露し、家族旅行を楽しんだことが伝わってくる。
この投稿にファンからは「素敵なfamily素敵なご夫婦」「全てが絵になってる」「かっこよすぎやて」などと反響が寄せられていた。
長谷川は2011年6月に一般男性と結婚し、翌12年12月に第1子となる長女、14年9月に第2子となる長男を出産するも、19年5月に離婚。21年2月、再婚したことを発表した。
【写真】「かっこよすぎやて」肩を組み見つめ合う“ラブラブ”な長谷川潤＆再婚夫 ※8枚目
長谷川は「A fun and sweaty day in Seoul」とコメントし、韓国旅行中の様子を8枚の写真と動画で紹介。エレベーターのドアに写った家族4ショットや長女と長男が継父と楽しくプールで遊ぶ様子、夫と肩を組み見つめ合う夫婦ショットを披露し、家族旅行を楽しんだことが伝わってくる。
この投稿にファンからは「素敵なfamily素敵なご夫婦」「全てが絵になってる」「かっこよすぎやて」などと反響が寄せられていた。
長谷川は2011年6月に一般男性と結婚し、翌12年12月に第1子となる長女、14年9月に第2子となる長男を出産するも、19年5月に離婚。21年2月、再婚したことを発表した。