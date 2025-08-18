俳優の松平健（71）が18日に都内で行われた、エンターテインメント時代劇「大逆転！戦国武将誉賑」製作発表会見に出席。夫婦役で共演した女優の檀れい（56）の印象を語った。

戦国時代を舞台に、奇想天外なストーリーを描く同劇。2023年に大好評だった1作目に続くシリーズ第2弾となる。松平が織田信長役を演じ、妻・お濃を檀れいが演じる。

壇の印象について「大変上品な方」と笑顔。ただ、同作では無茶ぶりする芝居も多く「こんなことまでするのかという、何でもやってくれるっていうのが、すごい魅力的だなと思います」とした。

松平の言葉に壇も「うれしいです」と喜びのコメント。第1作目に続く共演となるが、芸能界の第一線をけん引してきた松平の姿を間近で見て「まだお芝居にしても、無茶ぶりにしても、全てにおいて、もっともっともっとって追求していく姿を拝見していて、本当に職人さんのようで、すごい素晴らしいな」と学びを得たという。「だからこそ、ずっと多くの方に愛される俳優さんなんだなっていうのをすごく感じました」と敬意を示した。

東京・明治座で9月20日から10月19日、大阪・新歌舞伎座で11月8日から11月24日にわたって開演される。