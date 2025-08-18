233Ëü±ß¤«¤é¡ª Æü»º¤¬¿·¡Ö¥·¥ë¥Õ¥£¡×È¯É½¡ª ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¡õ²÷Å¬ÀUP!? ¿Íµ¤¥»¥À¥ó¡¢Ãæ¹ñ¤Çºþ¿·¡ª ²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
Æü»º¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±¡Ö¥·¥ë¥Õ¥£¡×¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡¡¿·¤¿¤ËProPILOT¤òÅëºÜ
¡¡Æü»º¡Ö¥·¥ë¥Õ¥£¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥»¥À¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥ë¥Õ¥£¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¸½ºß¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÃæ¹ñ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥·¥ë¥Õ¥£¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿!? Æü»º¡ÖºÇ¿·¥»¥À¥ó¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê27Ëç¡Ë
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¡¢¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡½éÂå¥·¥ë¥Õ¥£¤Ï2000Ç¯¤Ë¡¢Æü»º¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥»¥À¥ó¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É ¥·¥ë¥Õ¥£¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥»¥ó¥È¥é¡×¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¡¢¤è¤êËÌÊÆ¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï3ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤òºÇ¸å¤ËÈÎÇä¤ò½ªÎ»¡¢°Ê¹ß¤Ï³¤³°ÀìÇä¼Ö¼ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2019Ç¯4·î¤Î¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ËÌÊÆ»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥»¥ó¥È¥é¡×¤âÆ±Ç¯12·î¤ÎLA¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñÆÈ¼«¤Ç¡Öe-POWER¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢³¤³°¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥»¥À¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æü»º¤Ï2025Ç¯8·î15Æü¤ËÃæ¹ñ¸þ¤±¥·¥ë¥Õ¥£¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï½ã¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¥ë¥Õ¥£¤Ç¡¢ÆâÁõ¤ä±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½ÌÌ¤ÇÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Öe-POWER¡×¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëV¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ê¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¼Á¤Î¹â¤¤°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4652 mm x Á´Éý1815 mm x Á´¹â1450 mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2712 mm¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤ÎÁ´ÂÎÅª¤ÊÀß·×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿ºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥Éµ¡Ç½¡ÖNissan Connect¡×ÆâÂ¢¤Î12.3¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÊýÌÌ¤Ç¤ÏBOSEÀ½8¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹âµé´¶¤ò±é½Ð¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤âÄÌ¾ï¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï4¥¤¥ó¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï7¥¤¥ó¥Á¤Î¤â¤Î¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢USB Type-C¤Î½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤ä·ÈÂÓÃ¼ËöÍÑÌµÀþ½¼ÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿ÊØÍøÁõÈ÷¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤ÏºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¸ÂÄê¤Ç¥ì¥Ù¥ë2ÁêÅö¤ÎNissan ProPILOT¤òÅëºÜ¡¢¥ì¡¼¥ó¥¡¼¥×¡¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¡ÊLKA¡Ë¤ä¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È±¿Å¾¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï°ÊÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢HR16DE·¿1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏCVT¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯·¿¥·¥ë¥Õ¥£¤ÏÁ´Éô¤Ç5¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤â°Â¤¤¡Ö¾Ê¿´ÈÇ¡×¤Ï11.39Ëü¸µ¡ÊÌó233.3Ëü±ß¡Ë¡¢½¼¼Â¤Î²÷Å¬ÁõÈ÷¤ä±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¡ÖÃÒ²ïÈÇ¡×¤Ï13.39Ëü¸µ¡ÊÌó274.3Ëü±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÉô¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë4Ëü¸µÁ°¸å¡ÊÌó82Ëü±ß¡Ë¤ÎÃÍ°ú¤¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ±ß´¹»»¤Ç200Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¤ªÆÀ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ë¥Õ¥£¤Ï2024Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤Ç34Ëü2395Âæ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¼Ö¼ïÊÌÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼Á´¶¸þ¾å¤äÃÍ°ú¤¹çÀï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥§¥¢¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤Â³¤½ã¥¬¥½¥ê¥ó¡¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î°Â²Á¤Ê¥»¥À¥ó¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ëè·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤â¿ôÇ¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÍî¤Á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆËè·î3ËüÂæÁ°¸å¡¢Â¿¤¤»þ¤Ë¤Ï4ËüÂæ¼å¤òÈÎÇä¤¹¤ë·î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü»º¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¼ûÍ×¤Î¹â¤¤±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ë¥Õ¥£¤ÎÈÎÇä¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£