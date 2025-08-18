「麻草」と書いて「あさくさ」？地下商店街の雑貨店で“大麻販売”容疑…オーナー夫婦逮捕　大麻クッキー50個押収…客に吸わせていた疑いも　東京・浅草

東京・浅草の地下商店街にある雑貨店のオーナー夫婦が2024年6月、乾燥大麻などを販売目的で店に置いていた疑いで、8月15日に逮捕された。店から大麻成分入りクッキー50個や吸引器具が押収され、店には大麻を連想させる「麻草」という文字やイラストもあった。2人は店で大麻を販売し、客に吸わせていたとみられている。

乾燥大麻など販売目的で店に置いたか

東京･浅草にある日本最古とされる地下商店街でカメラが捉えたのは、昔ながらの店が並んでいる一角の雑貨店だ。

東京・浅草署で8月15日午前、この雑貨店に大麻が置かれていたとして、オーナー夫婦の荒川岳大容疑者（27）と妻の季美容疑者（31）が逮捕された。

2024年6月、乾燥大麻などを販売目的で店に置いていた疑いが持たれている。

岳大容疑者は、歴史ある地下街に約2年前から店をオープンした。雑貨店を取材すると、おどろおどろしい人形が飾られていた。壁には「あさくさ」と読むのか「麻草」と書かれている。

店には大麻連想させる文字やイラスト

警視庁は、店から大麻成分入りのクッキー約50個や吸引器具などを押収した。

店の中には洋服や酒などが並んでいるが、大麻の存在を匂わせる大麻のイラストが壁に描かれていた。

警視庁は2人が店で大麻を販売し、客に吸わせていたとみて捜査を進めている。

調べに対し、岳大容疑者は「大麻は置いていたが、営利目的ではない」と容疑を否認している。

（「イット！」8月15日放送より）