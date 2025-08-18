剛力彩芽、藤原紀香＆片岡愛之助と万博へ 豪華すぎるショットに「凄い3人！」「素敵3ショット」
女優の剛力彩芽が17日にインスタグラムを更新。2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）会場で撮影した藤原紀香＆片岡愛之助との3ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】剛力彩芽を案内する藤原紀香（ほか4枚）
剛力が「な、な、な、なんとっEXPO2025年大阪・関西万博日本館にお邪魔させていただきました」と投稿したのは、大阪・関西万博の会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、剛力と日本館で名誉館長を務めている藤原、そして夫の愛之助が笑顔で並んだ3ショットをはじめ、剛力がパビリオンを鑑賞する様子や、彼女を藤原が案内する姿も収められている。
投稿の中で剛力は日本館のパビリオンについて「とにかく！もう学ぶことだらけなんです！ずーっと鳥肌が立ち続けてて、感動と驚きが止まらなかった。日本のこと、まだまだ知らないことだらけなんだって」とつづっている。
剛力が藤原、愛之助と並んだ3ショットに、ファンからは「凄い3人！」「素敵3ショット」「大好きな三人が…最高!!」などの声が集まっている。
■剛力彩芽（ごうりき あやめ）
1992年8月27日生まれ。神奈川県出身。2008年からファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとして活動。2011年1月期放送の月9ドラマ『大切なことはすべて君が教えてくれた』へ出演し脚光を浴びると、同年7月期放送のドラマ『IS〜男でも女でもない性〜』に福田沙紀とともにダブル主演を務めた。以降、Netflixオリジナルシリーズ『極悪女王』などの話題作に出演。2025年は出演作『海辺へ行く道』、『Good Luck』の劇場公開が待機中。
引用：「剛力彩芽」インスタグラム（@ayame_goriki_official）
