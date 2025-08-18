¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢ÆîÀÄ»³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡È¾×·â¤Î²ÈÄÂ¡É¤ò¹ðÇò¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë¡È¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡É¤Ã¤Æ¡×
Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ÖÄáÉÓ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î²ÆÎ¹¡×¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤À¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡È¶Ã¤¤Î²ÈÄÂ¡É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
º£²ó¤¬Âè7ÃÆ¤È¤Ê¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë½÷Í¥Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤ò·Þ¤¨¡¢ÄáÉÓ¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¾åµþ¤·¤¿ºÝ¤ÎÅÔÆâ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤ë´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ÄáÉÓ¤Ï¡¢Åìµþ¿Ê½Ð¤Ë¿ô²ó¼ºÇÔ¤·¡¢²¿ÅÙÌÜ¤«¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ºÝ¤Ë½»¤ó¤ÀÅìµþ¡¦È¾Â¢Ìç¥¨¥ê¥¢¤ò°ì¹Ô¤ÈË¬¤ì¤¿¡£Êâ¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥È¡¼¥¯¤ÎºÝ¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¡Ê2²óÌÜ¤Î¾åµþ¤Ç¡Ë½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¡ÊÅìµþ¤Î¡ËÆîÀÄ»³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¡Ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¡Ë¤Î»þ¤Ë¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë²ÈÄÂÊ¹¤«¤ì¤Æ¡È¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í½»¤à¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ê¤½¤ÎÆîÀÄ»³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï²ÈÄÂ¤¬¡Ë130Ëü¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥É¤Î2¿Í¤ÈÃæ¾ò¤Ï¡Ö¤¨¡©¡×¡Ö²ÈÄÂ130Ëü±ß¡©¡×¤Ê¤É¤È¤½¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÄáÉÓ¤Ï¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë¡È¤³¤³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡É¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ÊÈ¾Â¢Ìç¤Î¡Ë¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¡Ê²ÈÄÂ¡Ë37Ëü±ß¤«¡£100Ëü¤¯¤é¤¤°ã¤¦¡£²¿¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤«¤é¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¿¤·¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
Ãæ¾ò¤¬¡Ö¾åµþ¤Ï¡¢¤´Ç¯Îð¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þ¤Ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¡ÊºÇ½é¤Î¡Ë¾åµþ¤Ï¤Í¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áá¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¤·¤Æ²¿²ó¤«¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸þ¤³¤¦¡ÊÂçºå¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¤¢¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¿Í¤ä¤±¤É¶âÁ¬´¶³Ð¤ÏÉáÄÌ¤Ê¤ó¤ä¤Í¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¥¿¥â¥ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£