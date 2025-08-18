ＮＢＡレイカーズの八村塁が１８日、愛知・ＩＧアリーナで会見した。２０日まで「ＢＬＡＣＫ ＳＡＭＵＲＡＩ ２０２５ ＴＨＥ ＣＡＭＰ」を開催。イベントに先立ち、実施への思いなどを語った。

ベナン人の父と日本人の母を持つ八村。イベント名の「ＢＬＡＣＫ」はアフリカ出身の父血を受け継いでいる点、「ＳＡＭＵＲＡＩ」は日本人のサムライ魂からネーミングに思いを込めた。ＮＢＡにドラフト指名された２０１９年頃から構想を練っていたが、コロナなどで実現が遅れていた。「チームを始め、ＩＧアリーナ、スポンサーなどの協力をもらって子供たちにキャンプができる。子供たちの自分の夢、きっかけ、自信になってほしい」とプロジェクトを行ったと話した。

キャンプのテーマは「覚悟」。応募総数３３１４名の中から選ばれた約１５０名の中高生を直接指導。自身の技術、フィジカル、経験、戦うためのマインド面での心構えなどを、世界トップレベルのコーチとともに伝えていく。「自分が小さい頃にＮＢＡに行きたいと思ったときに、日本でバスケをやっているとレベルが違う。バスケットボールキャンプに誘われて行っていたので、自分がどれだけできるかをわかるかによってゴールにたどり着ける。子供たちにもそういう経験をしてもらいたい」と自身の経験をもとに、子供たちに思いを伝えたいという。

選ばれた中には八村の出身校でもある富山・奥田中、宮城・明成高の選手など、自身にゆかりのある選手も多い。さらにシングルマザーの家庭で育っている子供や、ハーフなど共通点のある選手も多い。「（プロ選手から教えられる）機会が少ない子たちを中心に集めた」と選抜の経緯を明かした。 最終日にはスペシャルイベント「ＢＬＡＣＫ ＳＡＭＵＲＡＩ ２０２５ ＴＨＥ ＳＨＯＷＣＡＳＥ」を開催する。キャンプを経て選抜された１６人による試合が行われ、八村も監督を務める。今回のイベントの会場は７月に開場したばかりのＩＧアリーナ。「規模もディテール（詳細）もすごい。日本でＮＢＡに一番近い、こういうところで子供たちにバスケをしてもらうことがうれしいし、僕も楽しみ」と絶賛。「こういうアリーナでやることは子供たちにとって普通のことではない。世界トップレベルのキャンプにしたい」と期待を寄せた。