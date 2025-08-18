自分の両親ながら「なんで離婚しないんだろ？」と思ったことがある人は、少なくないはず。昔から喧嘩ばかりしていたり、父に気を使う母の姿を見たりしていると「さっさと離婚したら幸せになれるのに」と思ってしまいますよね。今回は、熟年離婚した母の話をご紹介いたします。

第2の人生をスタートした母

「うちの父は昭和の頑固親父って感じの人で、私が幼い頃からよく母にモラハラ発言をしていました。ずっと『なんでお母さんは離婚しないのかな』と疑問に感じていたくらい、父の母に対する言動はひどいもので……。母もそんな父に洗脳されていき、自分のやりたいことや意見などは全然言わなかったんですよね。ただ、私が家を出て結婚し、母も自分の人生を考えるようになったようで『お母さんも自分らしく生きる』と決意。父と離婚をし、今は一人暮らしをしています。私は母が心配だったので同居を提案したけど、母は『ありがとうね』『でも大丈夫』『ずっと一人暮らししたかったのよ！』と楽しそうに話す姿を見て、なんだかホッとしちゃいました。今は私たちの家の近くのアパートを借りて、一人暮らしを満喫していますよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ お母さんの勇気ある決断に拍手……！ モラハラ夫に従い続けて人生を終えるなんて、絶対に嫌だと思ったのでしょう。これからは第2の人生を自由気ままに楽しんでほしいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。