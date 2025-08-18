「ボッテガとタモリさんに捧げる曲」King Gnu・常田大希が手がけたボッテガ・ヴェネタキャンペーンソング配信開始
常田大希（King Gnu、MILLENNIUM PARADE）が、イタリアのラグジュアリーブランド・ボッテガ・ヴェネタの日本オリジナルキャンペーン『When your own initials are enough』のために書き下ろした新曲「SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA」が配信開始された。
【画像】お洒落…！タモリ×常田大希『When your own initials are enough』ビジュアルアザーカット
同キャンペーンは、“一人ひとりの個性をたたえる”ことをテーマにしたプロジェクトで、常田とともに、日本のエンターテインメント界を代表するタモリが起用された。
同曲には、宮川純（ピアノ／シンセサイザー）、佐瀬悠輔（トランペット）、新井和輝（コントラバス）、石若駿（ドラムス）といった常田の盟友たちが参加。常田は配信リリースに際し、「ボッテガとタモリさんに捧げる曲を作りました。“ボッテガ・ヴェネタ”という言葉の響きを用いたトライバルソングとなっております。超刺激的な出来栄えなので是非御一聴ください」とコメントを寄せている。
配信シングルには「SUNDANCE」「WHEN YOUR OWN INITIALS ARE ENOUGH」の2曲を収録する。あわせて公開されたキャンペーンビジュアルは、数々のアーティストの写真やミュージックビデオを手がけてきた川上智之が撮影を担当した。
