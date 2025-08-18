

生き別れの兄弟を描く物語



白血病と診断された世界的な指揮者のティボは、ドナーを探す過程で生き別れた弟がいることを知る。

フランス北部の田舎町で暮らす弟は、武骨で不器用な性格。自分とはまるで正反対だったが、たったひとつ、音楽だけが共通点だった――。

本国フランスで260万人を動員したヒット作『ファンファーレ！ふたつの音』は、2024年の第77回カンヌ映画祭に公式出品。フランスで最も権威のある映画賞として知られるセザール賞で主要7部門にノミネートされた注目作となる。

兄のティボを演じるのは、映画『セラヴィ！』をはじめ、セザール賞に5度ノミネートされたフランスの名優バンジャマン・ラヴェルネ。弟のジミーを演じるのは、フランソワ・オゾン監督の『グレース・オブ・ゴッド 告発の時』『秋が来るとき』などで評価される新鋭ピエール・ロタン。



ティボはクラシック界のスターとして圧倒的な人気を誇っていたが、ある日突然、白血病であると診断されてしまう。『ファンファーレ！ふたつの音』© 2024 - AGAT Films & Cie - France 2 Cinéma 配給：松竹

そして脚本と監督を担当するのは、2020年カンヌ映画祭に正式出品され、ヨーロッパ映画賞コメディ作品賞を受賞した『アプローズ、アプローズ！ 囚人たちの大舞台』のエマニュエル・クールコル。

監督としては本作が3本目となるが、脚本家としては『君を想って海をゆく』でセザール賞脚本賞にノミネートされるなど、ストーリーテラーとして高い評価を受けている。本作でも、無駄な描写を極力排したテンポの良い語り口で、映画の世界に深く入り込むことができる。

本作の撮影はフランス北部の町、ラレンで行われ、ラレン市営炭鉱労働者楽団のメンバーが、ジミーの所属する「ワランクール炭鉱楽団」の人々を演じた。

劇中では、ベートーヴェン、モーツァルト、ドビュッシーからラヴェルの「ボレロ」といったクラシックの名曲から、「クリフォードの想い出」などのジャズ曲、シャルル・アズナブールにダリダといったシャンソンのヒット曲まで、幅広い楽曲が登場する。

世界的スター指揮者が白血病と診断され…



絶対音感の持ち主である弟のジミーは地元の吹奏楽団「ワランクール炭鉱楽団」でトロンボーンを吹いていた。『ファンファーレ！ふたつの音』© 2024 - AGAT Films & Cie - France 2 Cinéma 配給：松竹

物語は、世界的スター指揮者のティボ（バンジャマン・ラヴェルネ）の練習風景から始まる。「力強く！」「堂々と！」といった具合にエネルギッシュに指揮するティボだったが、突如疲れを感じ、その場で倒れてしまう。

病院に運び込まれた彼は、白血病と診断される。HLA（ヒト白血球抗原）が一致するドナーを探し出さなければならないが、HLAの適合率は100万分の1、きょうだい間で4分の1（25％）といわれている。

そこでティボは妹のローズに協力を求めるが、その検査の過程で自分が養子であること、妹とは血がつながっていないことを知る。

37年間、養母はティボを実の息子のように育ててきたということもあり、養子であることを隠していたのだ。「なぜ黙ってた？ 嘘はもうたくさんだ！」とやりきれない思いをぶつけるティボだが、そこで自分に生き別れた弟がいることを知る。

弟のジミー（ピエール・ロタン）は、母の知り合いだったクロディーヌに引き取られ養子としてフランス北部の田舎町で暮らしていた。かつて炭鉱で栄えた町も今は寂れており、学歴もないジミーは地元の学食で働いていた。

一方のティボは、インテリアも楽器も一流のものに囲まれたパリ住まい。3歳の頃からピアノを習い始め、今やアメリカ・クリーヴランド管弦楽団の音楽監督として世界を駆け回っている。

実は、兄弟の母親が亡くなった時、ティボの養母にジミーも一緒に引き取れないかという打診があったというが、ちょうど養母が妹のローズを妊娠中だったということで、引き取る余裕がなかったのだ。

運命の皮肉さを目の当たりにしたジミーも複雑な思いを隠せない。2人が暮らしてきた環境はまったくの正反対だったが、そんな2人の距離を少しだけ近づけてくれたのは「クリフォードの想い出」というジャズ曲だった。



当初、ジミーは育った環境がまるで正反対のティボに対する反発もあったが、音楽を通じて少しずつその距離を近づけていった。『ファンファーレ！ふたつの音』© 2024 - AGAT Films & Cie - France 2 Cinéma 配給：松竹

それからほどなくして行われたティボの骨髄移植手術は、ジミーの協力の甲斐あって成功。元気になったティボは、命の恩人であるジミーに直接お礼を言おうと、ふたたびジミーのもとを訪れる。そこでティボは、ジミーが仲間との吹奏楽団を楽しみにしていること、そして彼が絶対音感の持ち主であることを知る。

音楽を通じてジミーと少しずつ心を通わせていくようになったティボは、ジミーの才能を応援したいと思うようになるが、やがてその決意は、二人の未来、楽団、そして町の人々の運命をも思いがけない方向へ動かしていく──。

酒を酌み交わす楽団員たちを見たことで着想

本作の企画の成り立ちは、クールコル監督が、トゥルコアン（フランス北部リール近郊の町）のバトンガール隊の世界を描く物語を企画したところにさかのぼる。

取材のために、地元の吹奏楽団とバトンガール隊のもとを訪れたクールコル監督は、そこの楽団員がリハーサル終わりに指揮者の家に集まって酒を酌み交わし、さまざまな世代の人々が楽しくしている様子を目の当たりにする。

そこで「音楽と吹奏楽団が社会的、感情的な結びつきとして重要であることに気付いた。それは家族であり、人生であると同時に、孤立や物質化された世界に対する救済策なのではないか」という思いに至る。

そこでこの人たちがもっと恵まれた環境に生まれていたら、どういう運命をたどるだろうかと考えたクールコル監督は、そこで世界的な指揮者が吹奏楽団の弟の存在を知る、という本作の礎となるアイデアを思いつく。

ちなみに劇中でジミーのセリフにもあるが、フランス北部の人たちにとっては「ファンファーレか、サッカーか」というほどに、「ファンファーレ」と呼ばれるブラスバンドが人気を集めている。

歴史的には19世紀ごろに、鉱山労働者が集い、親睦を深める場として広がったもの。そして工業化された後もその文化は町の人々の間に残った。

本作に出演する楽団員の一部は、閉鎖の危機に直面している工場で働いているが、そうした社会背景も、本作を紐解く上で大事な要素となっている。



ジミーが所属するワランクール炭鉱楽団は、アマチュアながら創立142年という歴史を持つ吹奏楽団。指揮者が急きょいなくなったことで、ジミーが指揮者を務めることとなった。『ファンファーレ！ふたつの音』© 2024 - AGAT Films & Cie - France 2 Cinéma 配給：松竹

分断の時代でクールコル監督が思うこと

本作はコメディでもあり、人間ドラマであり、音楽映画でもあり、社会派ドラマでもある。さまざまな側面で語ることのできる本作についてクールコル監督は、「わたしが何よりも好きなのは、相反するものを調和させ、妥協点あるいはバランスを見つけることで、それは人生でも同じこと」と語る。

映画を鑑賞したクールコル監督のもとには、いろいろな人たちが「映画に映っていたのは自分自身だ」と話しかけてきた。劇中のさまざまな立場の人々に自分を重ね合わせ、「自分は孤独ではない」と再確認していたのだという。それは分断が進む現代社会において特筆すべきことだ。

海外メディアのインタビューでクールコル監督は「映画にはまだすべてが失われていないこと、世界にはまだ美しさと人間性があることを伝えている。映画を観た後に、人々が良い気分で帰れることが自分の唯一の願いだ」と語っている。そして「暗い映画をつくる監督はたくさんいるが、自分がそこに加わらなくていい」とも。

その一方でお菓子のように甘すぎる“フィール・グッド・ムービー”にはせずに、厳しい現実にもしっかりと向き合う、とも語っている。

「もしこれがわたしの望むように、心の琴線に触れる映画となるのなら、それは自分たちの姿を投影できるキャラクターたちの人間性と感情が引き起こすものであるべきだ。過酷な人生を送っている人の寛大な行動、大きなスーツケースを背負って自分の居場所をつくろうとする人々を見ること。それが良い作品をつくり出すのです」とクールコル監督。

その言葉通り、クライマックスで描かれる、音楽がもたらす一筋の希望が深い感動を呼び起こす。

（壬生 智裕 ： 映画ライター）