「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日正午現在でＳｐｅｅｅ<4499.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



１８日の東証スタンダード市場でスピーが急反発。１４日取引終了後に決算発表を行い、２５年９月期連結業績予想について売上高を１８０億１０００万円から１６３億５０００万円（前期比４．０％増）へ、営業損益をトントンから一転７億５０００万円の赤字（前期５億３７００万円の黒字）へ下方修正することを明らかにした。ユーザー獲得数や顧客数が計画未達となる見込みのため。これを嫌気した売りで１５日に株価はストップ安に急落した。しかし、週明け１８日のきょうは、下値を拾う買いが流入し株価は一転してストップ高に転じている。



出所：MINKABU PRESS