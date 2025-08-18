マンズワイン「ソラリス」2品に金賞 日本ワインコンクールで

キッコーマングループのマンズワインがつくる「ソラリス」シリーズの「山梨 マスカット・ベーリーA 2023」「千曲川 信濃リースリング クリオ・エクストラクション 2023」が山梨県で開催された「Japan Wine Competition（日本ワインコンクール）2025」で金賞を受賞した。

「日本ワインコンクール」は、国産ぶどうを100％使用した「日本ワイン」を対象としたコンクール。2003年から山梨県で開催されており、昨年、コンクールの20回目を記念して金賞よりも上位の「グランドゴールド賞」が創設された。

今回のコンクールでのマンズワインの受賞ワインは金賞2品、銀賞7品、銅賞9品の合計18品。

「山梨 マスカット・ベーリーA 2023」は「国内改良等品種 赤」部門で金賞を受賞した。外観は紫がかったルビー色。イチゴやブルーベリー、ブラックチェリーの果実香にバニラやアニスなどスパイスの香りが感じられる。アタックは優しい口当たりできめが細かく上品なタンニンが感じられる。果実味は豊かで凝縮感があり、エレガントさを兼ね備えたリッチな味わいが魅力。

「千曲川 信濃リースリング クリオ・エクストラクション 2023」は「極甘口」部門で金賞を受賞した。外観は輝きのあるゴールドイエロー。グラスに注ぐと白や黄色の花、アプリコット、ハチミツ、紅茶など複雑かつ豊かな香りが立ち上がる。コンポートを食べたようなボリュームのある果実味と、それを支える酸味がバランス感を持って口の中に広がる。濃密かつフレッシュな味わい、長い余韻が魅力。