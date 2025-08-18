「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』より「DXアメイジングミゴチゾウ＆おしゃべりポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）セット」の予約受付を2025年8月17日(日)9時30分に開始。

プレミアムバンダイ「DXアメイジングミゴチゾウ＆おしゃべりポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）セット」

・セット内容：アメイジングミゴチゾウ…1

おしゃべりポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）…1

・価格 ：4,620円(税込)(送料・手数料別途)

・商品サイズ：アメイジングミゴチゾウ

…W約44mm×H約65mm× D約28mm(変形前)

おしゃべりポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）

…W約44mm×H約62mm×D約28mm(変形前)

・対象年齢 ：3才以上

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 ：2025年8月17日(日)9時30分〜2025年9月8日(月)23時予定

・商品お届け：2025年12月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』より「DXアメイジングミゴチゾウ＆おしゃべりポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）セット」の予約受付を2025年8月17日(日)9時30分に開始しました。

■商品特長

8月17日(日)放送の『仮面ライダーガヴ』本編に登場し、強敵ボッカ・ジャルダック撃破の決め手となったゴチゾウ「アメイジングミゴチゾウ」を、音声ユニットを搭載して商品化します。

セットには、映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』に登場し、甘根幸果(演：宮部のぞみ)をサポートした「ポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）」もおしゃべりゴチゾウシリーズとして商品化し付属します。

アメイジングミゴチゾウは、別売りのDX変身ベルトガヴと連動が可能。

ベルトにセットすることで、ボッカを撃破した印象的なフォーム「仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」の変身音が発動します。

変身後ハンドルを回しベルトのボタンを押すことで、必殺技も発動可能です。

変身時・必殺技発動時には、ベルトの音声に合わせてアメイジングミゴチゾウからも音声が鳴ります。

アメイジングミゴチゾウにはゴチゾウボイスと主人公・ショウマ(演：知念英和)のキャラクターボイスをそれぞれ収録。

背面のスイッチを押すことでそれぞれ発動可能です。

さらにゴチゾウ自動おしゃべりモードも搭載しており、ランダムで5音、ゴチゾウボイスが発動します。

また劇中で印象的なBGMも収録しており、変身等のアクションに合わせて鳴らすことが可能です。

ポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）には、ゴチゾウボイスと幸果のキャラクターボイスを収録。

こちらも背面ボタンで発動可能です。

また別売りのDX変身ベルトガヴにも対応し、仮面ライダーガヴ ポッピングミフォームの変身遊びが可能です。

DXアメイジングミゴチゾウ＆おしゃべりポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）セット 1

またこの商品は早期購入キャンペーンを実施中。

2025年8月22日(金)23時59分までに注文いただいた場合に限り、通常660円の送料が無料となります。

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゴチゾウ自動おしゃべりモードも搭載！プレミアムバンダイ「DXアメイジングミゴチゾウ＆おしゃべりポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）セット」 appeared first on Dtimes.