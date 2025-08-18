大泉洋、新曲「キラーチューン！」MV公開！俳優・モデルの茅島みずきと初タッグ
大泉 洋の新曲「キラーチューン！」（8月14日発売）のMVが公開。若手注目株の俳優・モデルの茅島みずきをキャストに迎え、大泉洋の歌唱シーンと茅島のダンスを中心としたストーリーが交差するMVに仕上がっている。
■楽曲のテーマは“カラオケルームで気になる相手に歌で想いを伝えたい男性の気持ち”
通信カラオケDAMの最新機種「LIVE DAM WAO!」のCMソングとしてリリースされた「キラーチューン！」は、自身も出演するCMのために制作された新曲。カラオケルームで気になる相手に歌で想いを伝えたい男性の気持ちをテーマにした軽快なナンバーとなっている。
「歌で“輪を（WAO）”つくり、新しい驚きを味わってもらいたい」「輪の中でみんなをつなぎ、カラオケや歌うことの楽しさを伝えてもらいたい」という想いを受けて制作された今作。2024年3月にリリースされた自身初となるベストアルバム『YO OIZUMI ALL TIME BEST』以来、約1年5ヵ月ぶりの新曲となっている。
好評配信中の「キラーチューン！」は、現在ダウンロードキャンペーンを実施中。抽選で100名に「キラーチューン！」ジャケットキーホルダーがプレゼントされる。
■MVストーリー
少し寂れたアメリカンダイナー風の店でバイトをする若い女性店員（茅島みずき）。客はまばらで、暇な日曜の昼。モップ掛けをしながら、彼女は妄想する――自分がブロードウェイの舞台に立つミュージカルスターだったら…。ふとミラーボールのキャンディを見つけ、それをきっかけに、空間が幻想的に切り替わり、ミラーボールや照明演出でまるでミュージカルの世界に。モップをパートナーに見立てた即興ダンスが始まり…妄想がピークに達した瞬間に現実に戻る。
■大泉 洋「キラーチューン！」MV
■茅島みずき アーティスト写真
■リリース情報
2025.08.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE「キラーチューン！」
「キラーチューン！」ダウンロードキャンペーン応募フォーム
https://forms.gle/ntCcKGptYX9u4gsP6
大泉洋 OFFICIAL SITE
https://www.office-cue.com/profile_media/profile.php?t=2