YOASOBIのAyaseとikuraがそれぞれ自身のInstagramを更新し、ビリー・アイリッシュとのオフショットを投稿した。

【写真】ビリー・アイリッシュとの自然体な雰囲気が感じられる3ショットを公開したYOASOBIのAyaseとikura

■ビリー・アイリッシュの来日公演にYOASOBIがゲストとして出演

8月16日・17日の2日間、ビリー・アイリッシュがワールドツアー『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』の日本公演を埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催。16日の公演に、YOASOBIがスペシャルゲストとして出演し、パフォーマンスを披露した。

AyaseはYOASOBIがビリーの来日公演にスペシャルゲストとして出演したことを報告。「Thanks for the amazing time.Huge thanks to you, Billie！ Can’t wait until we meet again」（素晴らしい時間をありがとう。本当にありがとう、ビリー！ また会える時が待ち遠しい）と英語で伝えた、続けて、「愛を込めて！」と日本語でもメッセージを送った。

写真は、Ayaseとikuraがダブルピースするビリーを挟む形での3ショット（1枚目）からスタート。自然体でリラックスした雰囲気が印象的だ。さらに、しゃがみながら、YOASOBIのグッズをビリーに渡しているショット（2・3枚目）やステージで歌いあげるikuraの姿が映し出されたモニターの写真（4枚目）も披露した。

SNSには「素敵な3ショット」「3人でしゃがんでるのめっちゃかわいい」「プレゼント交換会かわいい」といった声を見ることができる。

■ikura「Billieのライブ、圧巻でした」

また、ikuraもスペシャルゲストとして出演したことを報告し、「皆さん温かく迎えてくださって心から感謝感激です とてもとても楽しかったです」と感謝の気持ちを綴った。続けて「そしてなんといってもBillieのライブ、圧巻でした。演出も歌声もパーソナリティも本当に素晴らしくて、終始釘付けでした」とビリーのステージの感想をコメントし、3ショット（1枚目）を披露した。

そのほか、Ayaseも投稿していたしゃがみながらYOASOBIグッズをプレゼントしている様子を収めたショット（2枚目）、Ayaseとの2ショット（3枚目）、バンドメンバーとの集合写真（4枚目）、パフォーマンス中の会場の様子（5枚目）を公開。

さらに、「Ayase＆ikura!!! Thank you so much for being a part of these shows！ So Grateful to have you. Love Billie」と書かれたビリーの自筆メッセージとサイン（6枚目）も公開。ikuraは「改めてお招きいただきありがとうございました！またどこかでご一緒できますように」というビリーへの感謝の気持ちを込めたメッセージで締めくくった。

SNSには「自然体の3人かわいすぎ」「すっかり友達ですね」といった声が寄せられている。