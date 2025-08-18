■8月16日に大阪、8月17日に東京で開催された『SUMMER SONIC 2025』に出演

【写真＆動画】BE:FIRSTのサマソニ舞台裏ショット＆ダンス動画

BE:FIRSTが、8月16日に大阪、8月17日に東京で開催された『SUMMER SONIC 2025』に出演。公式Xでは舞台裏ショットが、公式Instagramでは「GRIT」の舞台裏ダンス動画が公開された。

舞台裏ショットではRYUHEIとLEOが並び、SHUNTOとSOTAがガッツポーズのMANATOを指し、JUNONが寄り添っている。

「パフォーマンス最高でした」「配信でも熱さが伝わってきた」というライブの感想だけではなく、「なんでMANATOを指してるの？（笑）」という写真へのツッコミも。

さらに公式Instagramで公開されている舞台裏「GRIT」ダンス動画にも「サラッと踊るのかっこよすぎ」「MANATOサラストマッシュ似合う」「SHUNTOの短金髪かわいい」「SOTAの衣装が素敵」など、パフォーマンスやビジュアルに絶賛の声が届いている。