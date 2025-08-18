18日13時現在の日経平均株価は前週末比421.23円（0.97％）高の4万3799.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1215、値下がりは339、変わらずは63と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を58.35円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が37.48円、アドテスト <6857>が32.41円、リクルート <6098>が27.75円、スズキ <7269>が19.52円と続く。



マイナス寄与度は28.87円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が14.35円、ディスコ <6146>が6.01円、レーザーテク <6920>が5.06円、ＳＭＣ <6273>が3.75円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位はサービスで、以下、精密機器、輸送用機器、その他製品と続く。値下がり上位には銀行、海運、電気・ガスが並んでいる。



※13時0分7秒時点



株探ニュース

