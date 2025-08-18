¡ÖÂ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×15ºÐÎý½¬À¸¤Î°Û¼¡¸µ¥À¥ó¥¹¤Ë¥×¥í¤¿¤Á¤¬ÊòÁ³¡ª¡Ö¤³¤Î»Ò¡¢ºÙ¤«¤¤¥ê¥º¥à¤òÊ¹¤¼è¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè5ÏÃ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Æ¡¢ 15ºÐ¤Î¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¤¬Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥×¥í¤¿¤Á¤¬¤¢¤ó¤°¤ê¡ª15ºÐÎý½¬À¸¤Î°Û¼¡¸µ¥À¥ó¥¹
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë!?¡×¤È¥À¥ó¥¹¤Î¥×¥í¤âÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¼ÂÎÏ
¡¡¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡ÖPLANET BOY FIGHTER¡×´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¥é¥ó¥¯¤´¤È¤ËÂÐ¹³Àï¤ò¼Â»Ü¡£ZEROBASEONE¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤Î¥Ð¥¿¤È¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¤Ï¤Þ¤À15ºÐ¤ÎÎý½¬À¸¡£ÈÖÁÈ¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖHOLA SOLAR¡×¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¿å¤·¤Ö¤¤¬Èô¤Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«»ö¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖPLANET BOY FIGHTER¡×¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï1¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¥¸¥ã¥ª¥°¥¢¥ó¥·¥å¡¼¡Ê21ºÐ¡Ë¤È¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡Àè¹¶¤Î¥¸¥ã¥ª¥°¥¢¥ó¥·¥å¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ç¥¥ì¤Î¤¤¤¤¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥Á¥ó¥¦¥£¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¼êÂ¤òºÙ¤«¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë·ã¤·¤¯ÍÙ¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤â¡Ö¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë!?¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Öáã¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¡¡¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Îý½¬À¸¤¿¤Á¤â¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤À¤è¡ª¡×¡ÖÂ¤«¤é²¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼¡¡¹¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿¥Á¥ó¥¦¥£¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë1¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê16ºÐ¡Ë¤È¤ÎºÇ½ªÂÐ·è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£1²óÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Á´¤¯ÂÎ´´¤ò¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë¹ø¤òÍî¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¡Ö¤â¤¦¤·¤Ó¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤Í¡ª¡×¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î»Ò¡¢ºÙ¤«¤¤¥ê¥º¥à¤òÊ¹¤¼è¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤«¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¡Ö´ØÀá¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª´é¤·¤Æ¤«¤Ã¤±¤§¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë