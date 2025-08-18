¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û½à¡¹·è¾¡¤Ï10ÅÙÄã¤¤¡©»°ÎÝÂ¦¤Î»³Íü³Ø±¡¡¡½ë¤µ¶ì¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹¸ÖÅÄ¡ÖÆü±¢¤Ê¤Î¤ÇÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡»³Íü³Ø±¡ ¡½ µþÅÔ¹ñºÝ¡Ê2025Ç¯8·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡½é¤á¤Æ8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿»³Íü³Ø±¡¤¬18Æü¡¢À¾µÜ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¡Ê19Æü¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÌó2»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2»î¹ç¤Ç·×12²ó¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨0.75¤Î¥¨¡¼¥¹¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï·Ú¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢ÂÎ´´¥È¥ì¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤ÎÀèÈ¯¤ÏÄ¾Á°¤Ë·è¤á¤ë¡£¸ÖÅÄ¤Ï¹Ã»Ò±à¤ËÍè¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÂè1»î¹ç¤Î»°ÎÝÂ¦¤Ç¡¢¸ÖÅÄ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¡£°ìÎÝÂ¦¤è¤ê¡ÊÂÎ´¶¤¬¡Ë10ÅÙ¤¯¤é¤¤Äã¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¡Ê¸ÖÅÄ¤Ï¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤È¸Æ¤Ö¤Û¤É¡Ë½ë¤µ¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È±¿¤Î¶¯¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖµîÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤È½à¡¹·è¾¡¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Åê¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±ÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÖÅÄ¤Ï¡Ö2»î¹çÀèÈ¯¤·¤Æ¤ë¤¬¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¡£µþÅÔ¹ñºÝ¤Îº¸ÏÓ¡¦À¾Â¼°ìµ£¡Ê3Ç¯¡Ë¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ø¡ÖµîÇ¯¤ÎÍ¥¾¡Åê¼ê¤¬Áê¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤·¤Æ¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¾Â¼Åê¼ê¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬À¨¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Äã¤á¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¥¾¡¼¥ó¤ò¾å¤²¤ÆÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¹¶Î¬Ë¡¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯ÁªÈ´Í¥¾¡¹»¤Ï¾¡¤Æ¤Ð²Æ½é¤á¤Æ¤Î4¶¯Æþ¤ê¡£¸ÖÅÄ¤Ï¡Ö»³Íü³Ø±¡½é¤Î²Æ¤Î¥Ù¥¹¥È8¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤é»³Íü³Ø±¡¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¡£ÌÜÉ¸¤ÎÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö½ë¤¤¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹îÉþ¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè1»î¹ç¤Î»°ÎÝÂ¦¤ÏÆü±¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£»³Íü¤ÎÊý¤¬½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï»³Íü¤è¤ê³Ú¤À¤Ê¤È¡×¤È¹ó½ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£