バサッと羽織るだけでOK！【グローバルワーク】細見え狙える♡ 「優秀シャツ」

シンプルになりがちな夏コーデのマンネリを回避するなら、プラスワンでトレンド感アップが狙える【グローバルワーク】のレースシャツがおすすめ。繊細な透け感のあるレース素材が、シーズンムードを盛り上げつつコーデに華やぎを与えてくれます。縦ラインが強調される柄で細見えも狙えそうなので、ぜひ夏のワードローブに仲間入りさせて。

ほんのり透け感のあるレース素材で色っぽく

【グローバルワーク】「レースシャツ半袖」\4,491（税込・セール価格）

上品に素肌が透けるレース素材の半袖シャツ。開襟デザインがデコルテラインを美しく演出して、ほんのり色っぽさをまとえそうです。スタッフのHARU*さんによると「ストライプのような柄で細見え効果があります」とのこと。カラーはコーデを引き締めるブラック、顔まわりをパッと明るく見せるアイボリー、トレンドカラーのブラウンと全3色をラインナップ。

シンプルなワンピースに合わせて着映え感アップ

今季のトレンドカラーであるニュートラルなベージュのワンピース。そこにレースシャツを羽織れば、グンと華やかで女性らしいイメージに。ゆとりのあるシルエットのシャツは、おしゃれを楽しみながら体型カバーも狙えるのが嬉しいポイント。淡色コーデの野暮ったさ回避のために、足元は黒のサンダルでキリッと引き締めて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

