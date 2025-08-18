¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î³Ú¤·¤¯¤âÍÅ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¡ª¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬9·î16Æü¤è¤êÅÐ¾ì
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/08/18¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÊR¡Ë¥Û¥Æ¥ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¡ÊR¡Ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡ÊR¡Ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥·¡¼¡ÊR¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï³Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¤´¤È¤Ë¡¢¥·¥§¥Õ¤¬ÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤¤¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤Î³Ú¤·¤¯¤âÍÅ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼ ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬³Ú¤·¤¤¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥°¥ê¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡É¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥°¥ê¥ë¡¦¥é¥ó¥Á¤ª¤è¤Ó¡¢¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òÄó¶¡¡£¥é¥ó¥Á¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï·ª¤äÇò¥Ö¥É¥¦¤Ê¤É½©¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²ÌÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥°¡¼¥Õ¥£¡¼¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¹ñ»ºµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¥ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï¡¢»ç¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥í¡¼¥ë»ÅÎ©¤Æ¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥·¥¹¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥½¥ë¥Ù¤òÅº¤¨¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÌµ²Ö²Ì¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì¥·¥ç¥³¥é¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤é¤·¤¤¿§ºÌ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥Ô¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï ¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
Á°ºÚ¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ä¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤ä¥³¥¦¥â¥ê¤Ê¤ÉÍÅ¤·¤²¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¿ï½ê¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¡Ö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Î¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡É¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ï¥¿¡¢¥¤¥»¥¨¥Ó¡¢òº¤«¤é°ìÉÊ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë³¤Á¯ÎÁÍý¤ä¡¢¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Îµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥½¥Æ¡¼¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥´¡¼¥¹¥È¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤ä¡¢¿ï½ê¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆâÍÆ¡£
¡Ö¥Ù¥Ã¥é¥ô¥£¥¹¥¿¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Î¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡É¥°¥ë¥á¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢6ÉÊ¤¬À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Á°ºÚ¤ä¡¢¥ê¥¾¥Ã¥È¡¢µûÎÁÍý¤ËÂ³¤¡¢ÆùÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢ÏÂµí¤Þ¤¿¤Ï³û¤à¤ÍÆù¤Î¥í¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÃÝÃº¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ï³Ú¤·¤¯¤âÍÅ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥ª¥Á¥§¡¼¥¢¥Î¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥Ð¥¿¡¼¥È¡¼¥¹¥È¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥Ë¥ç¥Ã¥¤Ê¤É½©¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÁÍý¤ä¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆùÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥´¡¼¥¹¥È¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ä¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥µ¡¼¥â¥ó¤Î»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¥Þ¥ê¥Í¤ä¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Ìµ²Ö²Ì¤äµðÊö¤È¤¤¤Ã¤¿µ¨Àá¤Î²ÌÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡É¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥«¥ó¥Ê¡Ê¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¡Ë ¡¢¤½¤·¤Æ¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Þ¥°¥í¤Î¥°¥ê¥ë¥Þ¥ê¥Í¤ä¡¢·°¤ê¹â¤¤¥Ý¥ë¥Á¡¼¥Ë¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦ÏÂµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥°¥ê¥ë¡¢¹õ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÍÎÍü¤È¼òÇô¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ê¤ÉÁ¡ºÙ¤«¤Ä²Ú¤ä¤«¤Ê¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡É¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥¦¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤äÎÐ¤ÎºÌ¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¿¥³¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¥ê¥ó¥°¥¤¥Í¤Ê¤É¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÆùÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¤ª²Û»Ò¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¥à¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
