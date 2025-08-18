俳優の迫田孝也（48）が17日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・30）にゲスト出演。占い結果に動揺する一幕があった。

占い師の星ひとみ氏の鑑定によると、迫田は強運の持ち主。しかし「奥さんが運を上げる人。この奥さんがいなかったらこの運になっていない」と妻・久美子さんの存在が大きいという。

続けて星氏は久美子さんの誕生日でも占い、「奥さんからすると、だんだんズレてきてこの人に言っても無駄かなっていうのを感じる。来年からヤバい。このままいくと離婚されちゃう。捨てられます。今年の夏以降は今の流れだと奥さんのストレスが溜まっているのがボンって（爆発する）」と指摘。心当たりがある様子の迫田は「そんなに溜まってますか？ヤッバ…」と絶句した。

さらに「今週ね、イライラがけっこう溜まっちゃってるから。今のところ平気？」と聞かれ、「いや、昨日ありましたね…」と告白。

「彼女がどう思っているかはちゃんと聞いていなかったですね。聞いたつもりではいたんですけど。昨日はちょっと教育のことでお話し合いになりまして。僕が思っているほど抱えていた」と2人の子供の教育方針で言い争いになったことを明かした。

星氏に「来年が奥さんけっこう限界地点きちゃうから。奥さんに捨てられちゃったらめっちゃ（運気が）落ちますからね」と忠告され、「もう早く（家に）帰りたい」と挽回しようと必死だった。