ソフトバンクは「あんしんデータボックス」の月額利用料が半額になる「200GBまでバックアップ割」を8月20日から開始する。終了時期は未定。

200GBまで半額

「あんしんデータボックス」は月額600円、500GBまでデータを保存できるオンラインストレージサービス。今回発表された特典「データ容量割」では、期間中、「あんしんデータボックス」に保存されたデータ量が200GB以下であれば、利用料が割り引かれ、月額300円で利用できる。Androidスマートフォンやタブレット、パソコンから利用の場合、「写真・動画・音楽・ドキュメント」が、iPhoneおよびiPadからは「写真・動画」の項目が割引の対象となる。ソフトバンクの回線ユーザー以外も利用できる。割引は、バックアップ容量が200GB以下と判定された月の翌月の利用料から適用される。

8月20日以降は、「契約者全員2ヵ月目特典」も用意される。「あんしんデータボックス」ユーザーのうち、過去、同様の特典を受けたことがなく、なおかつキャンペーン期間内に利用2カ月目を迎えると、月額利用料から300円を割り引く。先述した「データ容量割」と、「契約者全員2ヵ月目特典」という2つの特典はどちらかひとつだけ適用され、併用できない。

1カ月無料

このほか、初めてあんしんデータボックスを契約するユーザーを対象に、利用料が1カ月分、無料になる「あんしんデータボックス 1ヵ月無料キャンペーン」もあわせて実施する。終了時期は未定。