歌手の岡本真夜が１７日、インスタグラムを更新。この日テレビ朝日系で放送された「路線バスで寄り道の旅」に出演した経緯を明かした。

番組は徳光和夫と田中律子がバスに乗ってゲストの思い出の場所などを巡る街ブラ番組。岡本がこういった番組に出演するのは珍しく、番組冒頭で徳光が「この番組はプロデューサー出演交渉するが、この方は私が出演交渉して実現しちゃった。こういう番組には、お出にならないと思っていたが、わりあい色よい返事頂いて、実現しちゃった」と説明。岡本を呼ぶと「実現するとは思わなかったね」と笑い合った。

この日は岡本が昔住んでいたという西葛西からスタート。葛西臨海水族園へ向かい、魚を堪能した。バスの中で「息子がすごい水族館が好きで。小さい頃からしょっちゅう行っていた」と言うと、徳光が「息子さん、いらっしゃるの？」とびっくり。岡本は「もう大きい。今２４歳で今年２５になります」と説明。徳光は「結婚していることも知らなかった。ニュースになりました？」などと言い出し、岡本も大笑いしながら「まあ、一応」と返し、徳光は「今日はこういう無礼の連続になるかも」と言って、再び岡本を爆笑させていた。

岡本は放送後、インスタグラムで「実は今回『路線バスで寄り道の旅』に出演になったのは、春先に、とあるホテルのロビーでマネージャーとカフェに入ったら偶然、徳光さんがいらっしゃって、数年ぶりにお会いできて。そしたらいきなり『バス、どぉ？』と笑。」と出演経緯を説明。「徳光さんは昔からお会いするたびに『ＴＯＭＯＲＲＯＷが好きでねぇ』とおっしゃってくださっていて（涙）」と恩義を感じていたという。

岡本は９５年に「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」でデビュー。ＴＢＳ系ドラマ「セカンド・チャンス」の主題歌に起用されて２００万枚を突破する大ヒットに。００年に一般男性と結婚したが１６年にブログで「２年前にシングルマザーになりました」と離婚したことを報告している。