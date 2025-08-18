トランプ大統領「クリミア返還もNATO加盟もない」ロシア側の意向に沿った姿勢示す

アメリカのトランプ大統領は17日、ロシアが占領しているクリミア半島について、ウクライナには戻らず、ウクライナのNATO＝北大西洋条約機構の加盟もないとの見方を示しました。

トランプ大統領は自身のSNSに「ウクライナのゼレンスキー大統領が望めばロシアとの戦争をほぼ即座に終わらせることも、戦い続けることもできる」と投稿しました。

その上で、2014年にロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ領のクリミア半島について（アメリカの）オバマ元大統領が介入せずに「放棄した」と批判し、ウクライナが今回の交渉で「取り戻すことはない」としました。

さらに「ウクライナがNATOに加盟することもない」と強調し、「変わらないこともあるということだ！！！」とロシア側の意向に沿った姿勢を示しました。

米露首脳会談に同席したウィトコフ特使は、アメリカなどがウクライナに「NATO加盟国に近い安全の保証」を与えることについてロシアのプーチン大統領が容認したとしています。

トランプ氏は18日のゼレンスキー氏との会談を前に、これらの条件を受け入れるよう、直接促すものとみられます。