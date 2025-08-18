新DCユニバース（DCU）映画『スーパーマン』の続編にあたる新作映画（タイトル未定）を、監督・脚本のジェームズ・ガンが急ピッチで進めていることがわかった。

『スーパーマン』は7月9日の劇場公開後、全世界で興行収入6億ドルに迫るスマッシュヒットを継続中。ワーナー・ブラザース＆DCスタジオはユニバースの前進に積極的で、『ワンダーウーマン』新作映画のほか、ガン自身が“スーパー・ファミリー”の新作を執筆していることも認めていた。のちに、ガンはこの新作を「スーパーマン・サーガの次なる物語」と呼び、全体像の要約を書き終えたことを。

このたび、ガンは米の取材に対し、この新作映画について「今はスケジュールを組んでいるところです」と語った。「撮影をいつ実施するかを計画しているところで、かなり早くに始められる予定」だというから、すでに続投キャストのスケジュール調整にも入っているのかもしれない。

ただしガンは、これからあらゆる部署のプリプロダクション（撮影前作業）を進める必要がある。自身が担当する脚本作業については、「要約は完全に書き終えています。通常の要約ではなく、セリフなどもすべて入った60ページの詳細なもの。今はこれを脚本にしているところです」と現状を語った。

なお、「スーパーマン・サーガ」の次回作は『スーパーガール』で、2026年6月26日に米国公開予定。すべてが順調に進んだ場合、早ければガンによる新作映画も2027年に公開されるかも？

