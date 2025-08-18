BTS・V、8・25ドジャースの始球式に登場 「大谷とのツーショットみれる？」共演に期待の声
韓国の7人組グループ・BTSのVが、25日開催の米大リーグ（MLB）・ドジャースの始球式に登場する。きょう18日、球団の公式Xで発表された。
【写真】「ARMY準備はいい？」BTS・Vの始球式登場を知らせるX
Xでは「ARMY、準備はいい？」との書き出しで、「Vが8月25日にドジャー・スタジアムで始球式を行うよ」と発表。
この発表にファンは「始球式ワクワクするね！」「もしかして大谷とのツーショットみれる？」「メンバーも応援に行くかな？」と期待が高まっている。
BTSは17日に公式ファンコミュニティ「Weverse」のライブ放送で、米国ロサンゼルスで音楽制作を行っていると明かしていた。
