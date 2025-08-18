Ado、大阪ご当地グッズ公開 5周年記念「POP-UP STORE」梅田に登場へ 【一覧】
歌い手・Adoのデビュー5周年を記念した『Ado 5th Anniversary POP-UP STORE』が、大阪駅直結の「ルクア大阪」で9月11日〜23日に開催決定し、大阪限定アイテムが公開された。
【画像】Adoグッズ 大阪会場限定カラーTシャツやご当地キーホルダーなど
“Ado 5thの活動の表側の軌跡を辿る”をテーマに、東京、北海道、福岡、大阪、名古屋の全国5都市で展開されるもの。Adoのデビューから5年間の活動を振り返る展示やフォトスポットのほか、POP-UP STOREオリジナルアイテムも多数販売される。
・大阪会場限定カラー「タイポグラフィTシャツ 大阪」4300円（税込）
・大阪会場限定カラー「トートバッグ 大阪」2000円（税込）
・ご当地アイテム「ミニキャラキーホルダー 大阪」1400円（税込）
・ご当地アイテム「アクリル缶バッジケース 大阪」1800円（税込）
・ご当地アイテム「アクリルトレカケース 大阪」1800円（税込）
・ご当地アイテム「ホログラム色紙 大阪」800円（税込）
・ご当地アイテム「アクリルピンバッジ 大阪」400円（税込）
■『Ado 5th Anniversary POP-UP STORE』
開催日：2025年9月11日（木）〜9月23日（火・祝）
開催時間：10:30〜20:30
場所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 4F イベントスペース
入場方法：
一部事前予約枠を設けての入場案内
9月11日（木）〜14日（日）終日予約制
9月15日（月）、9月19日（金）〜23日（火・祝）10:30〜14:00まで予約制
9月16日（火）〜9月18日（木）10:30〜12:00まで予約制
LivePocketのチケットサービスを利用しての事前予約となる
