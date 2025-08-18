¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÁê´Ø¿Þ¤ËÇµÌÚºä46µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤ÅÐ¾ì¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤¬¡×¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎºÇ¿·Áê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ¿·Áê´Ø¿Þ
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè20½µ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ÎÁê´Ø¿Þ¡£¸ø¼°SNS¤Ï¡ÖÂè21½µ¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«¡¡¤¢¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦²Î¼ê¡¦ÇòÄ»¶Ì·Ã¡Êµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ë¤âÅÐ¾ì¡¡ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£ËÜºî¤¬Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëµ×ÊÝ¤¬±é¤¸¤ëÇòÄ»¶Ì·Ã¡Ê¤·¤é¤È¤ê¡¦¤¿¤Þ¤¨¡Ë¤Ï¡¢¿ó¤¬ºî»ì¤·¤¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ò²Î¤¦¿Íµ¤²Î¼ê¡£¿ó¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Î¹½À®¤Ê¤É¼¡¡¹¤ÈÍê¤ß»ö¤ò¤¹¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£Íè½µ¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤âÁý¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤¢¤Î¶Ê¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡Ä!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ¿·Áê´Ø¿Þ
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£Íè½µ¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤âÁý¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤¢¤Î¶Ê¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡Ä!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£