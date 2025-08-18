スピリチュアリストとして、さまざまな角度から読者のお悩みに答え、生きる指針を示してくれる江原啓之さん。現在は熱海に在住し、ていねいな暮らしをしながら日々「生きる上で大切なこと」を発信し続けています。『婦人公論』での連載「〈幸せぐせ〉を身に着けよう」。第43回は「愛猫が亡くなりペットロス状態。せめて遺骨を手元に置いておきたい」です。

Q 愛猫が亡くなりペットロス状態。

せめて遺骨を手元に置いておきたい

Ａ）なるべく早くペット用のお墓に納める

Ｂ）悲しみが和らぐまで手元に置く

悲しみは執着につながる

猫や犬などのペットを家族同様にかわいがる方は、とても多いですね。それだけに亡くなったとき、ペットロス状態になるというのは理解できます。スピリチュアルな視点から申し上げると、動物も人間と同様に、たましいの存在です。ペットが亡くなると、飼い主が「虹の橋を渡る」と表現することがよくありますが、亡くなった後は、肉体を離れてあの世に帰っていきます。

今回のテーマに対する答えを導き出すには、こうしたたましいの視点を持つことが大切です。そのうえで猫の立場に立って、すんなりと虹の橋を渡れるのはどちらだろうか、と考えてみましょう。あなたが飼い主だとしたら、どちらを選びますか？ ずばり幸せぐせはＡです。

私自身、現在も大我という名前の紀州犬とともに暮らしていますので、Ｂを選びたくなる気持ちはよくわかります。大我にはとても思い入れがありますから、もし亡くなったらと想像するとつらくて、骨でもそばに置いておきたいと思うからです。

けれど、生きていたときの姿を忘れたくないからと剥製にして残しても、それは大我ではありません。つまり遺骨はやはり骨でしかない。剥製も剥製でしかないのです。だったら、元気な姿を収めた写真でも眺めて思い出を振り返るほうが、ずっと幸せな気持ちになれるだろうと思います。

ペットの側に立って考える

たましいの視点を持つというのは、ペットの側に立つことでもあります。「亡くなったペットは、今の私を見てどう思うのだろうか」という視点です。遺骨を前にいつまでも悲しむ飼い主を見れば、心配でなかなか虹の橋を渡れないのではないでしょうか。

つまり、遺骨が手元にあるというのは執着につながり、ペットを縛りつけることになってしまうのです。少し厳しい言い方をすれば、ペットを失った悲しみは自分のための感情であり、執着はエゴにも近いと思います。

自立しようとしているわが子にいつまでも親が干渉するのと同じようなもの。子どものことを思えば、自分の感情は脇に置いておき、ぐっと我慢するのが親の務めです。最初のうちは悲しくてさみしいのもわかりますが、「虹の橋を渡って、好きなところに行きなさい」と言ってあげるのが、飼い主としての親心ではないでしょうか。

私の講演会でも、「亡くなったペットは今、どう思っているでしょうか」という質問が客席から上がります。霊視するとたいていは、「もう放っておいてほしい」というのが彼らの返事。自分のことばかり考えず、飼い主の生活を優先してほしいとペットは思っているのです。



幸せのエナジーに変えて

最近は遺骨をペンダントに加工する方法もあるようですね。スピリチュアルな視点から言えば、遺骨を加工したとしても、やはり執着につながると思います。

また、歴代のペットの遺骨を手元に置いている方もいるようです。しかしペンダントでも遺骨でも、物質がそばにあると執着が生まれますし、悲しみが和らぐどころか、ネガティブなエナジーが物にこもってしまいかねません。それに現実的なことを言えば、いずれ自分がこの世を去った後、遺骨やペンダントはどうなるのか考えている方は少ないように思います。結局は遺族が埋葬したり、処分したりしなければならず、手間をかけてしまうことになるのです。

愛犬や愛猫と、よく似たぬいぐるみを代わりにかわいがるという方もいると聞きます。ただ、自分の思いをこめすぎるのはやはり禁物です。いざそのぬいぐるみを処分するとき、思い入れがありすぎれば、処分するにしきれないということになるからです。

エンディングノートに「ぬいぐるみはお焚き上げしてほしい」とか、「自分の棺に一緒に入れてほしい」と書いておかないといけないでしょう。いずれにせよ、物は物でしかないということを、十分に自覚しておくべきです。

ペット霊園には合祀を含めいろいろなタイプがあるようですし、自宅の敷地に埋葬している方もいますので、調べてみるといいでしょう。いずれにしても、なるべく早くお墓に遺骨を納めてあげるほうが、ペットのたましいも喜びますし安心するはず。

前述したように、元気なときの姿を写真で見ながら、思い出を振り返ったり、「あの世でまた一緒に遊ぼうね」と語りかけたりすれば、その幸せなエナジーがあの世の彼らに届きます。ぜひ悲しみのエナジーを、幸せのエナジーに変えて、ペットのたましいを自由にしてあげてください。