年齢を重ねるにつれて「体力的に家事をするのがつらい」「子どもたちが独立して夫婦2人、少し手を抜いてもいいのでは」と、家事への向き合い方を見直すシニアが増えています。《知的家事プロデューサー》として活躍する本間朝子さんによる、「疲れない」けれど「ちゃんと」暮らせる家事とは――。

60歳は「家事の棚卸し」の季節です

みなさんは「家事」と聞くと、どんな作業を思い浮かべますか。

料理、洗濯、掃除……大まかに分類するとそうですね。家事をもっと細かく分析してリスト化してみると、なんと180項目ほどになりました。

その中には毎日行うものもあれば、週1回、季節ごとに1回、年1回のものも。「家事」は実にさまざまです。

こうした家事を管理し、長年毎日続けることは、本当に大変なことだと思います。

主婦／主夫の方は、家事がたまってくると憂鬱な気持ちになり、疲れていても重い腰を上げてこなしていく。

若いうちは力技でこなせますが、年を重ねるとだんだんその重い腰が上げようにも上がらなくなっていく……。180項目もあれば、そうなるのも当然です。

ひとつの項目の家事をさらに詳しく見ると、やり方はひとつとは限りません。たとえば床の掃除。掃除機を使うのか、フロアワイパーなのか、雑巾か。

いくつもの方法が考えられます。多くの方は、自分が若いうちに覚えた方法を変えずに続けているようです。

果たしてそれでいいのでしょうか。

60歳は人生における季節変わり目。着るものだって重いコートをやめて、軽い素材のものに変える方が多いでしょう。

家事だって同じです。

家事の棚卸しをしてみて、重いコートを脱ぐように、家事も身軽な形に刷新してもいいのではないでしょうか。

「疲れない」「がんばらない」がキーワード

私がご提案したいのは、未来の自分にちょうどいい、無理しなくていい家事です。

すなわち天気が悪くても、体調が悪くても、疲れていても、力を入れなくても、「これならできる」という家事。

家事がこなせないと自分の努力不足のように思ってしまう人もいるようです。

「以前はできたのに、今はできない」「あの人はできているのに、私はできない」、そんなふうに、昔の自分や他人と比べる人も少なくありません。

できないことは責めるべき問題ではありません。単に簡単なやり方を知らなかったり、選んだやり方が自分にフィットしていなかったりしているだけです。

年を重ねると変化することに臆病になりがちですが、人は誰でも変化しますし、世の中も変化しています。

家事だって決まった形にこだわってそれに自分を合わせる必要はなく、年代や体力、置かれた環境に応じて違っていいし、変わっていいのです。

「いや、まだまだ体力はあるし、なんでもできる」と考えている方も、今、元気いっぱいでも、親の介護が必要になって思うようにできなくなる可能性もあります。

どんな状況でも、柔軟に対応できる「疲れない」「がんばらない」家事をめざしてみませんか。

手抜きではなく「手間」を省いていく

育児がメインの世代だと、子どもの教育の手前ということもあり、マニュアル通りの「いい家事」を目指し、多少無理をすることもあったかもしれません。

お子さんも巣立った世代であれば、「家族のために」「こうするべき」といったしがらみを手放してもいいはず。

しかし、長年続けてきた習慣からか、いまだ「こうするべき」と自分に圧力をかけたり、家事をラクにすることに罪悪感を感じる方も多くいるようです。

「手を抜く」のではなく「手間を省く」と考えれば、罪悪感を感じることもないのではないでしょうか。

「手間を省く」とは、ものごとをいい加減にすることではありません。

家事のなかに潜んでいる無駄なプロセスを省いて、最短距離を行きながら同じゴールにたどり着くこと。

誰かが確認したり管理したりしなければならないことを、誰が見てもパッとわかるようにするということ。

すなわち、早く、簡単に、誰でもできるように、合理的、効率的なしくみをつくることなんです。

そう考えると、手間を省くことは罪悪感を感じることではなく、むしろ楽しいことだと思いませんか。

60歳仕様に「できるだけ動かない」で済む環境を整える

家事の手間を省くのに最も効果的なことは、動線を短くすることと、すぐ手が届くところにものを配置することです。

年を重ねると運動能力が落ち、動線が長いと疲労がたまりますし、手が届く範囲も狭くなっていきます。

元気にあちこち動き回っているほうがいいイメージがあるかもしれませんが、実は家事においてそれは効率が悪いといえます。

プロの料理人は熟練者ほど環境にこだわり、できるだけ立った場所から動かずに料理ができるようにしています。

寿司職人も、目の前にネタ、すぐ横に寿司桶を置きます。美容師は腰にハサミやクシ。清掃員は腰に掃除道具、大きく重い道具はワゴンに載せて効率よく労力を省いています。

環境を整えたほうがスピードが上がりますし、疲れずに作業を続けられます。

家事も60歳までこなしてくれば相当な熟練者です。せっかく長年の経験や知識、技術があるのに、体力が落ちてきたせいでそれを生かせないのはもったいない。

だからこそ環境整備をしておくことが大切なんです。

「やるぞ」と気合を入れてがんばってやる家事はつらいですよね。

あちこち移動せずにその場に立てば手を動かせる環境であれば、毎回、気合を入れなくたってやりやすくなるはずです。



出来るだけ動かない家事とは？（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

「モノより自分を主役にする」が、疲れない家事のコツ

家事をしやすい環境を整える要素のひとつとして、モノの整理も含まれます。

モノは増えれば増えるほど、家事をめんどうくさく複雑にします。本当に必要なものだけを厳選し、あとは極力手放してしまったほうがラクになります。

モノを整理するときには、「まだ使えるかも」と捨てられない方、「もう使ってないから」と捨てられる方の2タイプいるようです。

「まだ使えるかも」と捨てられない方は、「そのモノがまだ使える」と、主語がモノになっています。

「もう使ってないから」と捨てられる方は「自分が使ってないから捨てられる」。主語は自分です。

なかなか捨てられない方は、人生の主役がモノになっていないか考えてみるといいでしょう。

どうしても捨てられないという場合は、寄付する方法もあります。

古着を送ると発展途上国のワクチンを寄付してくれる団体や、食料品であれば福祉施設、路上生活者などに寄付する団体もあります。

私は亡くなった祖母にもらったかいまきを長年手放せずいましたが、寄付することで収納スペースとともに気持ちの整理ができました。

それでも捨てられなければ、自分に何かあれば「捨てても構わないもの」「誰かに渡してほしいもの」といった分類だけでもしておくといいですね。

