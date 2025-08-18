È¬Â¼ÎÝ¤¬²ñ¸«¡ÖÃ±¤Ë¥Ð¥¹¥±¤ÇÆüËÜ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¶¨²ñÈãÈ½¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬18Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¼«¿È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBLACK¡¡SAMURAI¡¡2025¡×¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò½¸¤á¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿³Ø¤Ó¤ä»ëÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤È¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é3Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÆüÌÜ¤Î20Æü¤Ë¤Ï1Ëü¿ÍÍè¾ìÍ½Äê¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤ËÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½Êý¿Ë¤ä¥³¡¼¥ÁÁªÄê¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ä¤ëÍø±×¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥Ð¥¹¥±¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤À¤·¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÞÎØ¡¢WÇÕ¤Ë½Ð¤ì¤ë¤«½Ð¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤ÁÁª¼ê¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÇ¶á¡¢¶¨²ñ¤Î¤ä¤êÊý¤¬¡¢ËÍ¤¬Êý¿Ë¤¬°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¤ÏÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ï¡¢ËÍ¤«¤é¤Î¿´¤«¤é¤Î¥¢¥ì¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÃ±¤ËËÍ¤Ï¥Ð¥¹¥±¤ÇÆüËÜ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£