8月18日 公開

ポケモンは、TCG「ポケモンカードゲーム」に関する新たな情報を公開した。

今回8月15日から17日にかけてアメリカ・アナハイムにて行なわれたポケモンバトルの世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス2025」の閉会式にてTCG「ポケモンカードゲーム」の情報が公開され、「メガリザードンX ex」「オドリドリex」「メガカイリューex」などのポケモンカードや、新たなレアリティのカード「MA（メガアタックレア）」などが公開された。

なお本カードが収録されるパック情報などは明らかとなっていないため、今後の情報に注目したい。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。