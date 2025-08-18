ポケカ、メガリザードンXexや新たなレアリティ「メガアタックレア」など新情報が公開！
ポケモンは、TCG「ポケモンカードゲーム」に関する新たな情報を公開した。
今回8月15日から17日にかけてアメリカ・アナハイムにて行なわれたポケモンバトルの世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス2025」の閉会式にてTCG「ポケモンカードゲーム」の情報が公開され、「メガリザードンX ex」「オドリドリex」「メガカイリューex」などのポケモンカードや、新たなレアリティのカード「MA（メガアタックレア）」などが公開された。
なお本カードが収録されるパック情報などは明らかとなっていないため、今後の情報に注目したい。
／- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) August 18, 2025
📣#ポケカ の最新情報が公開👀
＼
🔸メガリザードンXex
🔸オドリドリex
が登場するようですよ‼️🙌#PokemonWorlds pic.twitter.com/iul0BT9Q9B
┈┈┈┈┈┈┈┈- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) August 18, 2025
新たなレアリティのカード💡
「MA（メガアタックレア）」
┈┈┈┈┈┈┈┈
大迫力のイラストがかっこいい😎
他にどんなカードが登場するのか楽しみですね✨#ポケカ #PokemonWorlds pic.twitter.com/gHqx5tnkA7
━━━━━━━━━━━- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) August 18, 2025
Coming soon：
New Mega Evolution Pokémon ex
━━━━━━━━━━━
これは……メガカイリュー⁉️#ポケカ #PokemonWorlds pic.twitter.com/FNZPZaxFfX
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。