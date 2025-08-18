1945年8月15日の終戦から、2025年で80年を迎えます。その後、国防のために創設されたのが自衛隊ですが、元・海上自衛隊自衛艦隊司令官(海将)である香田洋二さんは、「規律一辺倒の自己批判なき現在の自衛隊に一抹の不安を覚える」と語ります。今回は、香田さんの著書『自衛隊に告ぐ-元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

戦史を学ばない海上自衛隊

先の大戦で、旧海軍はいくつもの失敗を犯している。例えば、日本が勝機を逸したミッドウェー海戦はいまだに失敗の理由について議論が分かれるが、海上自衛隊あるいは防衛省が組織として検証したことはない。

ミッドウェー海戦については、「ただ運が悪かった」という議論もあれば、「南雲忠一司令長官の判断が悪かった」という議論もある。そのような中、ミッドウェー海戦をライフワークにしていたノンフィクション作家の澤地久枝の仕事は、私と軍事に対する立場は大きく異なったが、内容は本当に素晴らしいものであった。

ただし、生き残った人たちの戦後の証言を中心にストーリーを組み立てれば、そこにはどうしても自己弁護が入りこむ。後付け、言い訳が交じった生存者の証言が妥当なのかどうか、プロとして最も冷静に評価できるのは海上自衛隊なのではないだろうか。戦時中の兵士らの証言には、私にいわせれば首をかしげたくなるようなおかしな証言もあるのである。

防衛省や海上自衛隊は、そうした点にも配意しつつ、シミュレーションによりミッドウェー海戦を再現し、その反省点を検証するという作業が必要なのだ。軍事の失敗は、戦闘組織のプロが、専門的技法を用いなければ分からないこともあるからだ。

だが、防衛省や海上自衛隊がそうした作業を行ったという話は、ついぞ聞いたことがない。戦後の平和主義の影響で、組織をあげて大戦の研究をすること自体が悪いことのように思われていたのも理由かもしれない。自衛隊や防衛省は、旧陸海軍と違う組織だから、そういう作業は行わないという建前があるのかもしれない。防衛研究所が戦史として研究することはあっても、軍事的な見地から十分な検証が行われているとは言い難いのだ。

効果が減じていった航空特攻作戦

問題は、何もミッドウェー海戦だけではない。旧海軍の失敗は他にもある。沖縄戦における航空特攻作戦、いわゆる神風特攻隊は、その最たるものだった。

航空特攻作戦は、二度と繰り返してはならない外道な作戦だ。ただし、フィリピン沖で始まった航空特攻作戦は、それなりの軍事的合理性があった。敵に損害を与え、友軍の海上作戦、地上作戦を支援する役割を果たしたという評価はある。

このままいけば１００対０で負けるかもしれないが、90対10まで持っていけば、戦況をなんとか持ち直せるのではないか、そこに賭ける、ということだ。特に、長い飛行甲板を持つ敵の空母を使用不能にするという意味では、決して無駄死にではなかった。10機のうち９機が撃ち落とされても１機残ったゼロ戦がなんとか一撃を加えるという作戦は、それ自体は人道にもとる作戦だが、戦中にはある種の「合理性」はあったのだ。

だが、そのうち攻撃目標は空母よりはるかに戦術的価値の低い戦艦や小型艦にも広げられていき、米海軍もカミカゼへの対処方法を徐々に改良させていった結果、航空特攻作戦の効果は減じていく。

そして、米軍が沖縄に上陸した時点で、航空特攻攻撃を続ければ旧海軍は兵力を出し切って干上がってしまうことは目に見えていた。旧海軍が沖縄周辺で行った航空特攻作戦は、軍事作戦と呼べるような代物ではなかった。ほとんどの特攻機は敵艦に突っ込む前に撃ち落とされ、作戦効率は極めて低いものになっていた。

沖縄戦の地上戦闘の帰趨が決してしまい、１９４５年６月23日に組織的戦闘は終了するのだが、その後も、本土決戦に備えつつも散発的に、相当数の神風特攻隊が出撃している。

日本国全体で真剣な反省をする必要がある

親御さんから預かった有為な青年たちを死地に送り込むのである。仮に命を落とすことになろうとも、綿密にそれまでの作戦の効果を検証し、敵迎撃戦闘機の妨害戦術などを反映させた上で攻撃をするのでなければ、親御さんに申し訳が立たない。とにかく突入せよというものでは真っ当な軍事作戦の体さえなしていない。

ところが、実際には作戦目的と効率はそっちのけで、「これしか手段がないからやる」という状態に落ちぶれていた。特攻自体が作戦目的となり、敵空母の被害や地上戦の支援という本来の目的が二の次となってしまった感さえあったのだ。

海上特攻も同様であった。沖縄に向かった戦艦大和はむやみに突っ込み、３０００人超が戦死した。１９４１年の真珠湾攻撃で撃沈した戦艦アリゾナでも死者は１０００人強だから被害の甚大さがわかるであろう。もちろん、戦艦大和や第２艦隊の乗員は沖縄を守ろうとして突っ込んでいったのである。だが、１９４５年４月の時点では、どれほどの意味があったのか。決して評価できる作戦ではなかった。

沖縄戦をめぐっては、戦争自体を否定する人、軍隊そのものを否定する人もいるが、勇敢に戦った人たちを否定してはならない。彼らは、人類史上例をみない勇敢さで出撃して祖国に殉じた。しかし、沖縄戦の航空特攻作戦や戦艦大和の最期は、人類に対して誇れる作戦では絶対になかった。

戦争のさ中には、そうした非合理な状態に陥ることもあるということを日本人は肝に銘じておかないと、また同じことをやるかもしれない。ああいう作戦をやったということについては、海上自衛隊のみならず、日本国全体で真剣な反省をする必要がある。また、その過程を政府として検証し、陸海空自衛隊が次の有事において、決して同じことを繰り返さないようにしなければならない。

「五省」と呼ばれる教訓

防衛省・自衛隊による先の大戦の検証は十分ではなかったし、海上自衛隊の場合は、海軍善玉論にも影響され、旧海軍の伝統をそのまま引き継ぐことが良しとされているところがある。そのことが如実に示されているのが、旧海軍から海上自衛隊に引き継がれている教訓だ。

「至誠に悖（もと）るなかりしか

言行に恥づるなかりしか

気力に欠くるなかりしか

努力に憾（うら）みなかりしか

不精に亘（わた）るなかりしか」

これは海上自衛隊の幹部候補生学校で、今でも掲げられる「五省」と呼ばれるものだ。幹部候補生学校とは、防衛大学校や一般大学を卒業した者及び部内選抜隊員が幹部海上自衛官としての門を叩く学校である。広島県の江田島にあり、海上自衛隊幹部としての基礎を叩きこまれる。

私は五省の内容がけしからんと言っているわけではない。むしろ、私も幹部候補生学校の生徒として五省を暗唱し、海上自衛官として胸に刻み込んできた。

誠実さや真心、人の道に背くところはなかったか、発言や行動に過ちや反省するところはなかったか、物事を成し遂げようとする精神力は十分であったか、目的を達成するために惜しみなく努力したか、怠けたり面倒くさがったりしたことはなかったか。海上自衛官ならずとも、こうした自問自答を繰り返すことが、あらゆる目的を達成する一番の近道であるとも思う。

五省と山本五十六の言葉

五省は、戦前の旧海軍で海軍兵学校の校長を務めた松下元が考案したものだと伝えられている。松下は海軍兵学校長を退いた後、佐世保鎮守府司令長官などを務め、１９３７年に予備役に編入されている。つまり、真珠湾攻撃以降の大戦には直接参加していない。とはいえ、先の大戦を戦った旧海軍の基礎を築いた一人である。

松下が活躍した時期は、１９３０年代初頭、日本が国際的に孤立して日米対立が激化し、極端な精神主義が広がり始めた時期に重なる。決めつけてはならないが、その時の我が国社会や海軍内部の過剰な精神論を上手にまとめて具現したものが五省であったということも考えられる。五省の内容が説得力に富むだけに、その後、一人歩きをしてしまい、批判を許さない「金科玉条」のようになっていったという危険な側面もあった。



そんな五省を今でも海上自衛隊はありがたがっている。それ自体が否定され得るものではないとしても、海上自衛隊ならではの文化であることも事実だ。陸上自衛隊が旧陸軍の幹部の言葉を五省のような形で後生大事にしているという話は聞いたことがない。

あるいは、こういう言葉は読者の皆さんも聞いたことがあるかもしれない。

「やってみせ 言って聞かせてさせてみて 誉めてやらねば人は動かじ

話し合い 耳を傾け承認し 任せてやらねば人は育たず

やっている 姿を感謝で見守って 信頼せねば人は実らず」

これは、連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃を指揮した山本五十六の言葉だ。これも名言ではある。海上自衛官には特に人気で、東京・市谷の海上幕僚監部や各地方隊の総監部に一歩足を踏み入れれば、必ず誰かがこの言葉が印刷されたマグカップやポスターを身近に置いているほどだ。

海上自衛隊の特殊性

誤解を招かないように繰り返すが、私は別に松下元や山本五十六の言葉自体がけしからんと言っているわけではない。今でも海上自衛隊で大事にしていることにも異論はない。私が言いたかったのは、海上自衛隊の特殊性だ。陸上自衛隊や航空自衛隊では、このようなことはないということだ。

なぜ、海上自衛隊だけ、こういうことが起きるのか。それはおそらく、旧海軍は旧陸軍と比べれば、合理的で素晴らしい組織だったというイメージがどこかにあるからではないのか。だが、それは大きな間違いである。前述したように、海軍は先の大戦で数多くの失敗を犯しているし、その検証も十分にできていない。

それにもかかわらず、無邪気に松下元や山本五十六の言葉をありがたがる風潮を生み出したものは何なのか。それは、旧海軍から引き継がれた伝統に批判的なまなざしを向ける姿勢の欠如であると私は考える。

