◆ソフトバンク投手練習（18日、みずほペイペイドーム）

首位のソフトバンクは、磐石のリリーフ陣がチームの屋台骨を支えている。8月の救援防御率は圧巻の0・49。藤井皓哉、松本裕樹、杉山一樹の勝ちパターン「樹木トリオ」だけでなくブルペン陣は好調をキープしている。

杉山はリーグ最速で50試合に登板し、3勝2敗18セーブ、防御率1・45。松本裕は38試合で防御率0・96、藤井も42試合で防御率1・31。倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）は「疲れは当然あるとは思うけど、この優勝争いの中での充実感はすごくあると思う。疲れてパフォーマンスが落ちてきているということはない。もちろん疲れがパフォーマンスに影響してきたらいろんなことも考えるし、その前兆が見えてきたら当然先に手を打つことも考えています」と説明した。

勝ちパターンの3人だけに負担をかけないためにも他のリリーフ陣にも期待。倉野コーチは「冒険はできる時期ではないので、ある程度計算してということにはなる。でも、底上げが少しずつできてきているのは実感はしています」とうなずいた。