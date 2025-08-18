お笑いコンビ「オアシズ」のメンバー・大久保佳代子さん。1992年にデビューし、芸歴が30年を超えた今も数多くのバラエティ番組で活躍されています。今回は、そんな大久保さんが12年以上にわたって書き綴ってきたエッセイ集『パジャマあるよと言われても』から一部を抜粋し、ご紹介。「『パジャマあるよ』と言われた時、10歳の時と28歳の時の反応が違うように、人って変化していく生き物なんだと思います」と語る大久保さんが、これまでに起きた出来事や関心事を赤裸々に明かします。

かわいくて愛おしいおじさん。

先日、近くの公園を愛犬パコ美と散歩をしていたら、背後から「だいぶ太っちゃったな」との声が。

振り返ると知らないおじさんがパコ美の豊満ワガママボディをガン見。さらに「うちのチワワは、ものすごく小さいよ」とマウントとも取れることを言い出して。

これが暖かな「春」という季節でなければ、イラッとしていたところ。気持ちを穏やかにさせてくれる「春」でよかった。

結局、そのおじさんが近所で居酒屋をやっていることが分かり意気投合。飲みに行くことまで約束してしまった。なかなかチャーミングなおじさんでした。春は、変なおじさんならぬかわいいおじさんが出没しやすい季節なのかも。

バスの運転手さんにキュンとする

これまた暖かな昼下がり、バスに乗っていた時のこと。バスは街の景色や行き交う人々の様子が見られたりするから好き。

運転手さんのすぐ後ろが空いていたので、すぐさまそこへ着席。運転手さんの目線に近い感じを楽しめるから。

この時も同じ会社のバスがすれ違う際、運転手さん同士が手を振り合っていたのを目撃。どちらも頭髪アメリカン（薄め）のおじさんなのに目を合わせ軽く微笑み、胸元で小さく手を振る姿に「キュン（ハートマーク）」。



まるで極秘に社内恋愛をしている２人が、エレベーターで偶然会った時にするような手の振り方がたまらなくかわいい。

見た目強面のポリスマンにもキュンとした

あと、近所の派出所にもかわいいおじさん発見。かわいいおじさんと言いましたが、見た目強面のポリスマン。

これまた暖かな午前中、派出所の前を通った際に何気なく中を見ると、２人のポリスおじさんが海鮮丼でお馴染み〈丼丸〉のメニューチラシを広げ悩ましげな顔をしていて。時間的にもその日のランチを考え中とみた。

月のお小遣いがいくらでランチの予算がいくらなのか分からないけど、「今日はいつもの海鮮丼じゃなく冒険しちゃおっかな？」「この元気玉丼ってなんだろ？」とか思っているのかなと想像したらこれまた「キュン（ハートマーク）」。こんなにもおじさんを愛おしく思うのは春だから？ それとも私がおばさんだから？

