ダルビッシュ有の妻・聖子さん、弾丸ランチで夫の誕生日を祝福「ハンサム過ぎてため息出ます」「愛溢れるお2人」
レスリング女子元日本代表の聖子さんは8月17日、自身のInstagramを更新。夫でサンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有投手の誕生日に一緒にランチをしたようです。
【写真】ダルビッシュ有のイケメンな姿
「滞在時間は3時間もなかったけど？笑 ランチを食べてパパを球場まで送ったらサンディエゴにドライブ」と、弾丸ランチだったよう。投稿に載せた1枚の写真は、ダルビッシュ投手とランチを楽しむ姿です。
コメントでは、「素敵な夫婦」「とっても素敵なお祝いですね 愛溢れるお2人にほっこりです」「本当に素敵なご夫婦でいつも尊敬してます」「聖子ちゃんLAまで会いに行ってランチデートできてよかったね」「お互いがお互いを愛し必要とされている深い愛情が伝わります」「ダルビッシュさんは幸せですね」「ホントにハンサム過ぎてため息出ます」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ダルビッシュさんは幸せですね」聖子さんは「今日は私の1番の理解者でもあり、最高の旦那様のお誕生日」「おめでとう」と、16日に39歳の誕生日を迎えたダルビッシュ投手を祝福。「朝早くに子供達を信頼できる方々に任せて、私はLAまで車を飛ばしました」と、わざわざロサンゼルスまで向かったことを明かしています。
誕生日後は4失点18日には、大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャース相手に誕生日後の初登板を果たしたダルビッシュ投手。4失点し、試合は負けてしまいましたが、次回の登板も楽しみですね。
