2025年8月18日の『徹子の部屋』に歌手の舟木一夫さんが登場。これまでの道のりを振り返る他、3年前に75歳で亡くなった盟友・西郷輝彦さん、そして今年7月に原発不明がんのため亡くなった和泉雅子さんとの思い出を語ります。そこで、西郷輝彦さんへの思いについて触れた、『舟木一夫 ロングコンサート in 新橋演舞場』の取材会（2022年12月9日）のレポート記事を再配信します。

【写真】新橋演舞場で、詰めかけた報道陣を前に語る舟木さん

* * * * * * *

今日78歳に。デビュー60周年

歌手の舟木一夫さんが2022年12月9日、東京・新橋演舞場で『舟木一夫 ロングコンサート in 新橋演舞場』の取材会を行った。黄色いダメージドのシャツに、ジーンズ、スニーカーという若々しいファッションでにこやかに登場、報道陣の撮影に「恥ずかしいなあ、こういうのは吉（幾三）くんに任せたほうがいいよ」と照れながら応えた。「こんな服も買っちゃって。あちこち引っかかるし、食べる時も不便なんだよ」と会場を和ませる。

1944年12月12日、愛知県に生まれた舟木さんは今日78歳に。

1963年6月5日に「高校三年生」でデビューを飾り、甘いマスクと美声、凛々しい学ラン姿で一世を風靡、第一線で活躍し続け、芸能生活60周年を迎える。

今回の新橋演舞場は、２2年1月を皮切りに行われた「芸能生活60周年記念ツアー」27ヵ所30公演の締めくくりとなる。

コンサート前の心境を聞かれると「好きな歌を歌っているうち、もう60年になりました。こんなに長くやっているので、リキを入れたりはしないが、60周年のラストということでそれなりに。10日で320〜330曲歌うので体調には気を付けたい」とベテランらしい返答。



ポスターを前に





デビュー当時の思い出について「デビューした時の真夏の太陽が印象に残っている。60年前は空気もきれいだったのかな。なんせ真夏に詰襟ですからね。当時60歳を超えて歌っている先輩は東海林太郎さんくらい。自分もここまで体がもつなんて思っていなかった」と笑う。



今回のコンサートは12月10日から21日までの10日間、3日ごとに曲目を変えた全4プログラムによって構成されたハードな演出。これは舟木さん自身の案だそうで、「お客さんにも自分にも、あえて負荷をかけて頑張ってみようかなという感じです。やってやろうという気概がある」と意気込みを。「80歳で現役で歌えるのか…これをやりきれたら先が見えてくるんじゃないか」と抱負も語った。

今年1年を振り返る中で、ともに「御三家」として活躍した歌手の橋幸夫さん、2022年2月20日に前立腺がんのため亡くなった西郷輝彦さんへの思いも明かした。



「いろんなこと、いいこともつらいこともあった。一番つらいのは、輝さんが旅立ったこと。まだ吹っ切れていないので、自分が歌っていると、輝さんをここに立たせたいと思ってしまう。自分がやってるうちは、彼は過去にはならない。でも、寂しさを乗り越えたわけではないけど、輝さんのおかげで、5〜6月くらいからステージに立つ気持ちが変わってきた。むこうは上のほうで『なんであいつばっかり』って言ってるかもしれませんけどね」と、天国の友に思いを馳せた。

また、「橋さんが80歳で引退ということで、結果的に御三家の一人として残ってしまった。じゃあ俺はどうする？ 残ったらやるしかない。80歳に行けるのかを含め、今年やったことが来年できるのか、という気持ちです」と前向きに語る。



橋幸夫さんが引退に関して語った記事はこちら



長くやってるとステージ向きの心と体ができる

12月7日にリリースした「湖愁」は、舟木さんが歌手として見出されるきっかけになった松島アキラさんのカバー曲。今回シングルとして発売することについて「僕にとっては『高校三年生』よりも大切な歌。『高校三年生』に連れて行ってくれた歌でもあり、歌うと17歳の時に戻れる。ステージでも疲れてくるとこの歌を歌うと落ち着くんです」と思い入れを語った。

健康に関して聞かれると「不届者でして、運動とか全く何もしていない。長くやってるとステージ向きの心と体ができる。まあ脂と塩を控えるとかね。その日の朝起きて、食べたいものを食べる。ラーメンはおつゆがもたれるので卒業して、今はカレーうどんに凝ってます」と答えた舟木さん。



新橋演舞場入口のポスター

ファンへに対しては「昭和の歌い手が昭和の歌を、昭和のお客様に向かって歌うのことに意味がある。受け持ちがはっきりしてますから。『高校三年生』も、後ろ向きの同窓会ではなく、新しい演出も楽しんでほしい。同世代の方には一緒に歩いて行きつくところまで来てもらいたいし、若い世代には〈こういう爺さんも歌ってるんだ〉と思ってもらえたら」とメッセージを送った。



『舟木一夫 ロングコンサート in 新橋演舞場』は、2022年12月21日まで、東京・新橋演舞場で公演中。