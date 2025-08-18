ÂçÃÀàY»úá¤Ë¡Ä³¤Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È¤Îà¤³¤¸¤Ï¤ëá¤ËµÓ¸÷¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Í¤§¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ö¥ë¥Þ¤Ë¸«¤¨¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À³¤¿å¤ÏÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡à¤³¤¸¤Ï¤ëá¤³¤È¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤¬ÆîÊ©¡¦¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ç¤ÎÃÏÃæ³¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBoat day in Marseille ¡¡¥Ñ¥ê¤«¤é¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ø¡£¥«¥é¥ó¥¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¥Ü¡¼¥È¤Ç²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÃÏÃæ³¤¤ÇÍ·¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÂÀÍÛ¤¬¥¥é¥¥é¤Ç²Æ¡ª¤Ã¤Æ¤«¤ó¤¸¡£Èô¤Ó¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Þ¤À¤Þ¤À³¤¿å¤ÏÎä¤¿¤«¤Ã¤¿..¥Ð¥±¥Ã¥È¤Ë¥È¥Þ¥È¤È¥Á¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢ÂÀÂÜ¤¢¤é¤ï¤ÊÃ»¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤ÆÁ¥¾å¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÍÍ»Ò¤ä¡¢³¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆàY»úá¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¤³¤¸Î¹ºÇ¹â¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Í¤§¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤À¤Í~¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÇºÇ¹â¤À¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ì½ÖÂÎÁàÉþ¤È¥Ö¥ë¥Þ¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£