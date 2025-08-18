文武両道だと思う「岡山県の私立進学校」ランキング！ 2位「岡山学芸館高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
学力だけでなく、スポーツや文化活動にも真剣に打ち込み、成果を残す生徒たちが集う学校は、地域の誇りともいえる存在です。日々の努力と情熱を両立させる姿勢は、多くの人の憧れを呼び起こします。
All About ニュース編集部は7月22〜8月5日、10〜60代の男女151人を対象に「中国地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、文武両道だと思う「岡山県の私立進学校」ランキングを紹介します！
※本調査は全国151人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「進学校として有名で、全国大会常連の部活も多数あるため」（20代女性／東京都）、「勉強だけでなく部活も盛んな高校として知られていますし、部活に青春を捧げる学生さんも多い印象です。学校が一体となって部活を応援されていますし、勉強だけでなく部活も頑張れる文武両道の高校だと感じています」（30代男性／福岡県）、「進学率がすごいと聞いたことがあります。部活動も盛んだと伺いました」（30代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「難関大学進学率が高く、部活動も盛んなため文武両道が実現できる学校」（20代女性／東京都）、「岡山白陵は岡山県内でもトップクラスの難関校であり、東大・京大など国公立大学や難関私大への合格者が多いことで知られています。野球部やラグビー部、吹奏楽部などが全国レベルで活躍しており、体育会系の活動も盛んです」（50代男性／東京都）、「進学実績も素晴らしいし、何より、勉強の環境もいい」（50代女性／長崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は7月22〜8月5日、10〜60代の男女151人を対象に「中国地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、文武両道だと思う「岡山県の私立進学校」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：岡山学芸館高等学校／38票2位は「岡山学芸館高等学校」でした。学業の成果とスポーツ・文化活動での活躍を両立する学校として広く知られています。特にサッカーや吹奏楽など全国大会での実績を誇り、同時に進学実績の向上にも力を入れています。生徒同士の切磋琢磨が自然に生まれる校風が、学習面・活動面双方のレベルを高めています。
回答者からは「進学校として有名で、全国大会常連の部活も多数あるため」（20代女性／東京都）、「勉強だけでなく部活も盛んな高校として知られていますし、部活に青春を捧げる学生さんも多い印象です。学校が一体となって部活を応援されていますし、勉強だけでなく部活も頑張れる文武両道の高校だと感じています」（30代男性／福岡県）、「進学率がすごいと聞いたことがあります。部活動も盛んだと伺いました」（30代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
1位：岡山白陵高等学校／48票1位は「岡山白陵高等学校」でした。学業における突出した実績と、部活動にも真剣に取り組む姿勢が融合した学校です。学習面では全国トップレベルの授業内容を誇り、部活動でも生徒の主体性を尊重しながら高い成果を上げています。知性と行動力を兼ね備えた人材を育成する教育理念が根付いています。
回答者のコメントを見ると「難関大学進学率が高く、部活動も盛んなため文武両道が実現できる学校」（20代女性／東京都）、「岡山白陵は岡山県内でもトップクラスの難関校であり、東大・京大など国公立大学や難関私大への合格者が多いことで知られています。野球部やラグビー部、吹奏楽部などが全国レベルで活躍しており、体育会系の活動も盛んです」（50代男性／東京都）、「進学実績も素晴らしいし、何より、勉強の環境もいい」（50代女性／長崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)