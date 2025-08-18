¡ÖÍèÇ¯¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÃæ¿´¤ò¡×À¾Éð¡¦¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤¬Íèµ¨¤Î·ÀÌóÄù·ë¡¢¥Í¥Ó¥ó¤ËÂ³¤¯°ÛÎã¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ±äÄ¹¤ÇÎ®½ÐÁË»ß
¡¡À¾Éð¤Ï18Æü¡¢º£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿¥È¥ì¥¤¡¦¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼Åê¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ39»î¹ç¤Ç1¾¡4ÇÔ27¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦70¡£ºòµ¨¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎºÆÀ°È÷¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Öº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤ÊÃ¥»°¿¶Î¨¤ÈÈïÂÇÎ¨¤ÎÄã¤µ¤Ï´üÂÔ¤É¤ª¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë½ç±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤Î¿®Íê¤â½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¤Î1¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ËÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯º£µ¨²ÃÆþ¤·¤Æ4ÈÖ¤òÃ´¤¦¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó³°Ìî¼ê¤â2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Î®½Ð¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î·Á¤ÇÍèµ¨¤â¸«¿ø¤¨¤¿ÀïÎÏÀ°È÷¤òÁá´ü¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£