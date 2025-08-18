b.box×ミッキーマウス♡くすみカラーのシッピーカップ新登場

オーストラリア発のベビー・キッズブランド「b.box」から、ミッキーマウスとミニーマウスをあしらったくすみカラーのシッピーカップが登場します。落ち着いたベージュとピンクのニュアンスカラーは、インテリアにも馴染む大人可愛いデザイン。全国アカチャンホンポとオンラインショップで8月29日から先行発売、価格は各2,640円（税込）です。ギフトにもぴったりな注目アイテムです。

暮らしに馴染むやさしいニュアンスカラー

今回の新作は、やさしいベージュの「ミッキーマウス」と、愛らしいくすみピンクの「ミニーマウス」の2色展開。

キャラクターの世界観を大切にしながらも、日常使いしやすい落ち着いたカラーが魅力です。

お部屋のインテリアやママバッグにも自然と馴染むデザインで、毎日の水分補給タイムがちょっと楽しくなるはず。

榎原依那が表紙♡『GIRLS graph.』第10弾は美女満載の豪華グラビア集

おもり付きストローでどんな角度でも飲みやすく

b.boxのシッピーカップは、赤ちゃんの「自分で飲みたい」気持ちを応援するおもり付きストローが最大の特長。

どの角度からでも中身を飲みやすく、逆流を防ぐ弁付き飲み口や小さな手にフィットするハンドルなど、細部まで工夫されています。容量240ml、対象年齢は6か月～。

食洗機対応で、忙しい毎日でも衛生的に保てます。

大切なギフトにもおすすめの一品

機能性とデザイン性を兼ね備えたb.boxのシッピーカップは、ご自宅用はもちろん出産祝いやお誕生日プレゼントにもぴったり。安全素材を使用し、耐熱温度は120℃まで対応しているので、安心して毎日使えます。

ミッキーやミニーがそっと寄り添うような可愛らしいデザインで、赤ちゃんとの日々をもっと楽しく、心地よく彩ってくれるアイテムです。