お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは8月15日、自身のInstagramを更新。庭に設置したプールを娘たちと楽しむプライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：田村淳さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは8月15日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。

【写真】プールを楽しむ親子ショット

「ほんとに面白いパパさん」

田村さんは「今日はお庭でプール」とつづり、3枚の写真を投稿。自宅の庭でプールを楽しんでいる様子を公開しました。娘たちと遊ぶ姿や、はじけるような笑顔でスライダーを楽しむ姿が印象的です。また「プールの中でやったオリジナルルールの鬼ごっこ　新しいゲームのルールん作り出せばどんな状況下でも楽しめることができます^_^　楽しいことを自らの作り出せる！見つけ出せる人になってね」と、娘たちへのメッセージも添えました。

コメントでは、「淳さんが1番楽しそ〜」「自分が1番楽しんでるんじゃんw」「最高の夏休みですね〜」「お庭にこんなに大きなプールは凄い」「ほんとに面白いパパさん」「滑り台！魅力的です」「お庭で豪華なプール」「庭が広いのいいな」「幸せたっぷりで羨ましいです」「でたよこの毎年恒例デカプール」「売れっ子芸能人だねー」など、さまざまな声が上がっています。

「火垂るの墓を家族で見ました」

10日には「火垂るの墓を家族で見ました。戦争について色々と考えるきっかけになりました。」とつづり、娘たちとのスリーショットを公開していた田村さん。「娘たちへ　戦争のお話はとても憂鬱だったと思うけれど、どうかこの先も避けずに戦争のことを考えて欲しいと思います」とのメッセージも送っています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)