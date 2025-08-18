俳優佐藤健（36）が、17日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。未公開トークで後輩、中島健人へのアドバイスを明かした。

中島は25歳のときに「俳優の仕事が来ない」と佐藤に相談していたという。佐藤は「イケメンすぎるんだと思います。本当にイケメンだから。イケメンすぎて逆に損している。俺言ってるんですけどね、『お前は本当に俳優でやりたいならそのかっこいいのやめなさい』って言います」と語った。

中島は佐藤から「20代は勉強した方がいい」という言葉を受け大きく変わったといい、佐藤は「本当にやりたいことがあるんだとしたときに、本当にやりたいことに近いことをやるというより、やりたくないかもしれないけど、土台を固めるために必要な仕事ってあって」と説明。

続けて「例えばケンティーがタイタニックみたいな超かっこいい役がやりたいっていうゴールがあったときに、かっこいい役をやっているからそこにたどり着くわけじゃないと思うんですよ。演技で評価される作品に出て、土台を作って、その上で初めてそこにジャンプできるみたいなのってあるじゃないですか」とアドバイスの真意を明かした。

また、佐藤は「仲良くなって、ケンティーのことを知れば知るほど、彼なりの準備とか、彼なりに考えて、どう動いたらいいかとか。そういう意味ではストイックですよね」とほめていた。