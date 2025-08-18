¤Þ¤µ¤«¤Îà¥È¥éÅÞá¹ðÇò¡Ä½Ä¼Ê¥æ¥Ë¤ÇÀ¼±çÁ÷¤ëàÆÒÇ¯á½÷Í¥¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤ï¤Ã½é¼ª¡×¡Ö¶á¤¯¤Ëµï¤Æ¤âÁû¤®¤Ë¤Ê¤é¤ó¤Î¤«¡¢ÅÔ²ñ¤Ï¡×
¥á¥¬¥Û¥ó¼ê¤ËÇ®Îõ±þ±ç
¡¡¥×¥íÌîµå¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤òà¹ðÇòá¤·¡¢½Ä¼Ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿½÷Í¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¡ÀèÆü¤ÎÃÏ¸µ¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î»Ïµå¼°¤â»î¹ç¤âºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡º£Æü¤Ï´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¤æ¤¤ß¤Á¤ã¤ó¤È³§¤ó¤Ê¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¡¡ºå¿Àµð¿ÍÀïÀ¨¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÀîÅç¹¬Èþ¤µ¤ó¤È¤Î´ÑÀï¤òÊó¹ð¤¹¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò(Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È)¡£
¡¡ºå¿À¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼ê¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÁ´¥Á¡¼¥à±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤±¤É¥»¥Ñ¤Ç¤¤¤¦¤ÈÃÏ¸µ¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÈÆÒÇ¯¤Ê¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1986Ç¯¤ÎÆÒÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¼Â¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤¬¡¢¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬¡¢ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ÎÈþ¤·¤¤½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Î¥Þ¥ê¥³ÍÍ¤â¡¢¥«¥ï¥æ¥¹¤Ê¡Á¡×¡Ö¥°¥é¥µ¥ó¤Î¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¡¢¥¤¥«¤¹¤¼¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤ËãÎ¤»ÒÍÍ¤¬¶á¤¯¤Ëµï¤Æ¤âÁû¤®¤Ë¤Ê¤é¤ó¤Î¤«¡¢ÅÔ²ñ¤Ï¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÏŽ¡Ž¡¤«¤Ã¤³¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¸×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤Ã½é¼ª¡¡´ØÀ¾¿Í¤Ê¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Áºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÊý¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¡¼¥ë¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£