¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤è¤ê¡ÖDX¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡õ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡Ê¥Ô¡¼¥ÁÌ£¡Ë¥»¥Ã¥È¡×(4,620±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖDX¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡õ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡Ê¥Ô¡¼¥ÁÌ£¡Ë¥»¥Ã¥È¡×(4,620±ß)
¡ÖDX¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡õ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡Ê¥Ô¡¼¥ÁÌ£¡Ë¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢8·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÙËÜÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¶¯Å¨¥Ü¥Ã¥«¡¦¥¸¥ã¥ë¥À¥Ã¥¯·âÇË¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¥Á¥¾¥¦¡Ö¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤ò¡¢²»À¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¤ª²Û»Ò¤Î²È¤Î¿¯Î¬¼Ô¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢´Åº¬¹¬²Ì(±é¡§µÜÉô¤Î¤¾¤ß)¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦(¥Ô¡¼¥ÁÌ£)¡×¤â¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥´¥Á¥¾¥¦¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤ÎDXÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥¬¥ô¤ÈÏ¢Æ°¤¬²ÄÇ½¡£¥Ù¥ë¥È¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥Ã¥«¤ò·âÇË¤·¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ÎÊÑ¿È²»¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£ÊÑ¿È¸å¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò²ó¤·¥Ù¥ë¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢É¬»¦µ»¤âÈ¯Æ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£ÊÑ¿È»þ¡¦É¬»¦µ»È¯Æ°»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¤Î²»À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¤«¤é¤â²»À¼¤¬ÌÄ¤ë¡£
¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¤Ë¤Ï¥´¥Á¥¾¥¦¥Ü¥¤¥¹¤È¼ç¿Í¸ø¡¦¥·¥ç¥¦¥Þ¡Ê±é¡§ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼ýÏ¿¡£ÇØÌÌ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯Æ°²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¥´¥Á¥¾¥¦¼«Æ°¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥â¡¼¥É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç5²»¡¢¥´¥Á¥¾¥¦¥Ü¥¤¥¹¤¬È¯Æ°¡£¤Þ¤¿·àÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊBGM¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑ¿ÈÅù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡Ê¥Ô¡¼¥ÁÌ£¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥´¥Á¥¾¥¦¥Ü¥¤¥¹¤È¹¬²Ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¡£¤³¤Á¤é¤âÇØÌÌ¥Ü¥¿¥ó¤ÇÈ¯Æ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÌÇä¤ê¤ÎDXÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥¬¥ô¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÁá´ü¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£2025Ç¯8·î22Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢ÄÌ¾ï660±ß¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
