「鬼滅の刃 オールスター弁当」

柿安本店は、柿安ダイニングの商品を贅沢に楽しめる「鬼滅の刃 オールスター弁当」と「鬼滅の刃 大海老セット（大海老マヨ3尾・大海老フライ3尾）」の2種類を、WEB予約サービス「カキヨヤク」にて8月18日より予約販売する。価格は各3,240円。予約期間は9月15日まで。

両商品は、アニメ「鬼滅の刃」をモチーフにしたもの。「鬼滅の刃」デザインのオリジナル掛け紙と缶バッジが付属する。店頭の受け取りは9月22日から10月13日の期間中、惣菜ブランド「柿安ダイニング」を中心に「鬼滅の刃 オールスター弁当」が58店舗、「鬼滅の刃 大海老セット」は45店舗にて実施される。また、一部店舗では数量限定で当日店頭販売も予定。詳細は「カキヨヤク」にて確認してほしい。

※カキヨヤクは「会員登録」及び「柿安WEB予約サービス」LINE公式アカウントへの友だち登録が必要となります。

※オリジナル缶バッジが予定数量に達した場合、販売終了となります。

※予約期間・販売期間は予告なく変更する場合がございます。※一部店舗では取り扱いのない場合がございます。

アニメ「鬼滅の刃」デザインの掛け紙で登場！ 柿安ダイニングの商品を詰め合わせた2商品

「鬼滅の刃 オールスター弁当」

「鬼滅の刃 オールスター弁当」は9マスの中に、「黒毛和牛 牛鍋重」、看板商品「大海老マヨ」、「ガーリックシュリンプ」などを詰め合わせた豪華な弁当。うなぎを使った「うな玉重」や「豚の黒酢ソース」、「梅しば漬ご飯」は食材を正方形にカットし、炭次郎の羽織の模様をイメージするなど、盛り付けにもこだわって製作されている。

「鬼滅の刃 大海老セット（大海老マヨ3尾・大海老フライ3尾）」

本商品は、幅広い世代に支持されている「大海老マヨ」3尾と、限定商品「大海老フライ トマト＆タルタルソース付き」3尾の計6尾の大ぶりの海老が入った食べ応えのあるセット。酸味と旨みのバランスが絶妙なトマトソースと、濃厚なタルタルソースが海老フライとの相性もぴったりな商品となっている。

キャラクター8人がそれぞれプリントされた、オリジル缶バッジが1個付いてくる！

「鬼滅の刃 オールスター弁当」および「鬼滅の刃 大海老セット（大海老マヨ3尾・大海老フライ3尾）」それぞれ1つ購入に付き、オリジナル缶バッジが付いてくる。

缶バッジにはアニメ「鬼滅の刃」に登場するキャラクター8人のイラストがそれぞれプリントされている。全8種からランダムに1個付属する。

アニメ「鬼滅の刃」デザインのオリジナル缶バッジイメージ

※画像はイメージです。

※オリジナル缶バッジの種類はお選びいただけませんので、予めご了承ください。

(C)吾峠呼世晴 集英社・アニプレックス・ ufotable (C)KAKIYASU HONTEN