PSYCHIC FEVER¡¢ºÇ¿·EP¥êー¥É¶Ê¡ÖReflection¡×MV¸ø³«¡¡¥Ä¥¢ー¡ØEVOLVE¡ÙÂæËÌ¸ø±é10·î³«ºÅ¤â
¡¡PSYCHIC FEVER¤¬6·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë3rd EP¡ØPSYCHIC FILE Ⅲ¡Ù¤è¤ê¡¢¥êー¥É¶Ê¡ÖReflection¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛPSYCHIC FEVER¡¢ºÇ¿·EP¡ØPSYCHIC FILE Ⅲ¡Ù¥êー¥É¶Ê¡ÖReflection¡×MV¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢90Ç¯Âå～2000Ç¯Âå¤ÎR¡õB¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ë¡¢¥É¥ê¥ë¥ó¥Ùー¥¹¤Î¶õµ¤´¶¤ä¥·ー¥±¥ó¥¹¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉµá¤·¤¿°ÕÍßºî¡£¤Þ¤¿¡¢6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØPSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 ¡ÈEVOLVE¡Éin JAPAN¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤Ï¡¢YERD´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÈREFLECTED GLOW¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢PSYCHIC FEVER¤Îµ±¤¤¬Ã¯¤«¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¤½¤Îµ±¤¤¬¤Þ¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¶À¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤·ÊÖ¤¹¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¡È¶À¡¦ÅÔ»Ô¡¦´¶¾ð¡É¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤ÏReiNa¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢3DCG¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Ó¥ë¶õ´Ö¡¢¼«Â¾¤Î¸òºø¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶À¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹õ¶õ´Ö¤Ç¤Î±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢10·î12Æü¤ËÂæËÌ¸ø±é¡ØPSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 ¡ÈEVOLVE¡Éin TAIPEI¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢PSYCHIC FEVER GLOBAL OFFICIAL FAN CLUB¤Ë¤Æ8·î23Æü15»þ¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡ã¡ÖReflection¡×MV¸ø³«»þ¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÖReflection¡×¤ÎMV¤¬8/18¡Ê·î¡Ë0»þ¤Ë¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªº£²ó¤ÎMV¤Ï¡¢¶À¡¦ÅÔ»Ô¡¦´¶¾ð¤Îµ±¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡Ötell me now, what¡Çs your vibe?¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤ò¼´¤Ë¡¢¡ÈÃ¯¤«¤òÄÌ¤·¤Æµ¤¤Å¤¯¼«Ê¬¡É¤È¡È¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤ëÃ¯¤«¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¸¸ÁÛ¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë3DCG¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡ÖReflection¡áÈ¿¼Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¡¢±ÇÁü¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤ËÊÑ¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§ÈóºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë