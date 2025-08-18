“ママになった”滝沢カレン、産後初めてインスタで近影を公開 ラフな私服姿で「激暑散歩」
今月4日に第1子出産を報告したタレントの滝沢カレン（33）が17日、自身のインスタグラムを更新。「お誕生日プレゼントにもらった可愛すぎTシャツを着て激暑散歩 ただ暑すぎて散歩してる場合じゃないです」と近況を伝えるとともに、産後初めて近影を披露した。
【写真】「可愛すぎTシャツを着て激暑散歩」産後初めてインスタで近影を披露した滝沢カレン
滝沢は、プレゼントでもらった白を基調にしたイラストTシャツにワイドパンツ、黒のキャップとサングラスをかけたラフなコーディネート。Tシャツはパンツにインし、スタイルの良さが際立っている。
投稿では「懐かしい時代は、たしか31度昼間にあったら今日は真夏だ〜！プールに寒くなく入れる なんて思っていましたが、今や最低気温も32度とかあって信じられないことが起こる毎年ですよね」と自身の子ども時代との変化に切なさをにじませながらも「それでも楽しい夏になりますように」「どうかお気をつけて」とファンらにメッセージを届けた。
